Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

Немає нічого сумнішого, ніж пролити келих червоного вина на щойно придбану річ. Або не встигнути похизуватися перед сусідами новим килимом, на який хтось з домочадців впустив чашку ранкової кави. Плями від трави, які діти принесли на своєму одягу з прогулянки теж не додають господиням радості. Про поради з видалення різних забруднень з всіляких поверхонь у домі розкаже УНН.

Як вивести плями від вина

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Спершу промийте пляму, тримаючи тканину зворотною стороною догори під проточною холодною водою. Дехто радить використовувати для цього газовану воду, проте звичайна вода працює так само. Далі зробіть розчин з кисневого відбілювача та прохолодної води (або скористайтесь готовою сумішшю) і замочіть одяг принаймні на одну годину, або більше. Якщо є можливість – лишіть річ у розчині на ніч, а після - виперіть як зазвичай.

Килими та оббивка

Замочіть пляму розчином води та відбілювача, а потім промокніть її рушником з чистою гарячою водою. Сухим рушником приберіть зайву вологу. Якщо ваш килим світлого кольору, розчин із кисневим відбілювачем може зробити ділянку, на якій була пляма, трохи світлішою ніж решта килима. Через кілька днів або тижнів колір має вирівнятися.

Проте на темніших килимах чи оббивці можуть залишитися світлі ділянки від такого способу.

Гранітні або мармурові стільниці

Змішайте харчову соду та перекис водню до утворення густої пасти та розподіліть суміш товщиною близько пів см на плямі. Після цього накрийте забруднене місце поліетиленовою плівкою та закріпіть її на добу. Після цього плівку потрібно зняти та дати суміші повністю висохнути, а потім витріть. Повторюйте за потреби, доки пляма не зникне.

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Як вивести жирні плями

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Для видалення жирних плям з одягу є один простий спосіб. Зробіть розчин: 50% оцту та 50% води та рясно нанесіть його на пляму. Потім обробіть забруднену ділянку господарським милом і водою.

Килимки та оббивка

Витріть жирні плями на меблях господарським милом і промийте водою. Якщо пляма ще лишилась, змочіть її оцтом.

Як вивести чорнильні плями

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Змочіть ватний тампон у спирті та обережно обробіть пляму від зовнішнього краю до центру, міняючи тампони, щойно кожен вбере чорнило. Проте із перманентними чорнилами цей метод навряд спрацює.

Килими та оббивка

Використовуйте той самий спосіб, що і з видаленням чорнильних плям на одязі. Після видалення плями промокніть це місце простою водою та дайте висохнути на повітрі.

Граніт/Мармур

З цим поверхонь чорнила видаляють у той самий спосіб, який зазначено вище. Після видалення плями – змийте спирт простою водою і не допускайте висихання спирту на камені.

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Як видалити плями й запах від сечі домашніх тварин

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У цьому випадку може допомогти прання речі із сильним миючим засобом у найгарячішій воді, яка припустима для тканини, яку ви оброблюєте. До води для полоскання додайте одну чашку оцту, щоб подолати залишки запаху.

Якщо пляма стара і запах сильний, змішайте розчин прохолодної води та додайте дві чашки білого оцту. Повністю занурте у нього тканину та залиште на ніч. Після цього – поперіть як зазвичай.

Килимки та оббивка

Якомога швидше промокніть плями від сечі паперовими рушниками чи старою тканиною. Якщо ви використовуєте тканину, міцно притисніть її до плями, щоб увібрати якомога більше рідини.

Готові засоби для видалення плям від домашніх тварин працюють добре, але у домашніх умовах ви можете зробити свій, змішавши оцет та прохолодну воду у пропорції 50/50. Налийте цей розчин у пляшку з пульверизатором та обробіть меблі чи килим. Обов’язково повністю просочіть килим аж до підкладки та почистіть ділянку за допомогою м'якої щітки. Після - промокніть розчин за допомогою паперових рушників та залиште річ висохнути на повітрі.

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Коли килим або оббивка висохне – посипте місце, де була пляма харчовою содою. Після цього змішайте 1/2 склянки перекису водню з двома склянками прохолодної води. Розпиліть або вилийте цей розчин на харчову соду та увітріть його за допомогою щітки з м’якою щетиною. Промокніть зайву вологу та дозвольте килиму висохнути на повітрі, подалі від сонця.

Розчин із перекисом потрібно щоразу робити "свіжий", тому що перекис водню перетворюється на чисту воду після впливу світла.

Плями від трави

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Їх можна вивести засобом для виведення плям або невеликою кількістю потужного прального порошку.

Втирайте засіб для виведення плям у тканину за допомогою пальців або щітки з м’якою щетиною. Відкладіть на 15 хвилин, а потім виперіть, як зазвичай. Якщо плями залишилися або застаріли, змішайте розчин кисневого відбілювача та прохолодної води та замочіть одяг на ніч, а потім виперіть.

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Плями від кави

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Найпростіший спосіб видалити плями від кави - це пропустити гарячу воду прямо через пляму. Якщо пляма застаріла, точково обробіть її розчином 50% оцту та 50% води, а потім скористайтеся щіткою та невеликою кількістю господарського мила, щоб видалити оцет.

Килимки та оббивка

Промокніть пляму та змішайте розчин двох чайних ложок засобу для миття посуду у двох чашок теплої води. Змочіть у розчині чисту білу тканину, губку або щітку з м’якою щетиною та обробіть нею пляму від зовнішнього краю до центру. Промокніть сухою тканиною, щоб розчин ввібрався.

Потім протріть оброблену ділянку чистою вологою тканиною чи губкою. Це важливо, тому що будь-який залишок мила, що залишився на килимі, фактично притягне більше бруду.

Дайте речі висохнути на повітрі, подалі від прямого сонця, потім пропилососьте, щоб підняти волокна килима.

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Гранітні або мармурові стільниці

Змішайте 1/2 склянки перекису водню з двома склянками прохолодної води та очистіть цим розчином поверхню. Агресивні хімічні плямовивідники можуть зіпсувати камінь.

Плями крові

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Якомога швидше промийте забруднене місце холодною водою. Гарячу воду у таких випадках краще не використовувати, це ускладнить видалення плями.

Обробіть забруднену ділянку засобом для виведення плям або невеликою кількістю рідкого прального порошку, втираючи його у волокна щіткою з м’якою щетиною. Залиште на 15 хвилин, а потім промийте, як зазвичай, у прохолодній воді.

Якщо пляма залишилася, змішайте розчин кисневого відбілювача з водою і занурте весь одяг, давши йому відмочитися щонайменше чотири години. За потреби повторіть і поперіть як зазвичай.

Килими та оббивка

Промокніть якомога більше вологи паперовим рушником. Часто змінюйте паперовий рушник на новий, аби запобігти збільшенню плями. Якщо кров засохла, скористайтеся щіткою з м’якою щетиною, щоб розм’якшити її.

Змішайте одну чайну ложку рідкого засобу для миття посуду в двох склянках холодної води. Змочіть білу ганчірку або щітку в цьому розчині та обробіть пляму від зовнішнього краю до центру, щоб запобігти її поширенню. Промокніть

оброблене місце сухим паперовим рушником, щоб ввібрати зайву вологу. За необхідності - повторіть процедуру декілька разів.

Коли пляма зникне, змочіть чисту білу тканину у звичайній холодній воді та промийте ділянку, щоб видалити весь миючий розчин. Дайте килиму висохнути на повітрі, подалі від прямого сонця, а потім пропилососьте, щоб підняти волокна.

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Якщо цей метод не спрацює, спробуйте змішати одну столову ложку побутового аміаку з 1/2 склянки води. Нанесіть на пляму і залиште на килимі принаймні на 10 хвилин. Промокніть і промийте простою водою та повторюйте, доки пляму не буде видалено.

Грязьові плями

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Найпростіший спосіб видалити бруд з одягу – це використовувати господарське мило та щітку. Змочіть ділянку, а потім потріть пляму милом і щіткою — повторіть двічі, якщо пляма встигла закріпитися.

Килими та оббивка

Рясно змочіть пляму водою та скористайтеся господарським милом і щіткою, щоб видалити бруд. Після цього – розпиліть розчин з води та оцту на ділянку, щоб розчинити мило. Після цього - промокніть чистим сухим рушником.

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