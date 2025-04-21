Тиждень напруги та внутрішньої опори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22–28 квітня

Тиждень під впливом Великого Хреста та Молодика в Тельці буде вкрай напруженим для більшості знаків. Аспекти планет вказують на можливі конфлікти, помилки, емоційні сплески. Але також відкривають можливість для глибоких усвідомлень та зрілих рішень. Що чекає представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Як зазначила Базиленко, цього тижня нас очікує одна з найскладніших та потенційно найнебезпечніших астрологічних конфігурацій року — Великий Хрест. Він протримається практично весь тиждень і включає:

Сонце в Тельці в опозиції до Чорного Місяця у Скорпіоні;

Марс у Леві в опозиції до Плутона у Водолії.

Це створює потужне поле напруги, здатне стати тригером як особистих криз, так і глобальних подій.

1. Сонце в опозиції до Чорного Місяця.

Цей аспект виносить на поверхню теми:

фінансових конфліктів;

цінностей та власності;

природних ресурсів та територіальної цілісності.

Чорний Місяць у Скорпіоні — це приховані загрози, підводні течії, бруд, що виходить назовні. Ситуації можуть бути гострими, маніпулятивними, руйнівними.

2. Марс в опозиції до Плутона.

Це аспект:

боротьби за владу та контроль;

посилення військової агресії;

масштабних соціальних та політичних протистоянь.

Подібне напруження вже спостерігалося наприкінці жовтня 2024 та січні 2025 під час ретроградного Марса. Зараз, втретє, воно особливо вибухонебезпечне.

25–26 квітня опозиція досягне піку. Місяць в Овні посилить агресію та емоційне збудження.

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Масовість та колективне напруження

21–22 квітня Місяць з'єднується з Плутоном, включаючи колективні сценарії:

масові протести;

природні катаклізми;

колективні тривоги та техногенні аварії;

3. Парад планет наприкінці Риб та на початку Овна. Це з'єднання: Венера, Сатурн, Раху та Нептун.

На тлі потужних напружень формується підтримуюча конфігурація:

Більшу частину тижня триматиметься точне з'єднання Венери та Сатурна.

Це аспект:

стабільних та зрілих стосунків;

фінансової відповідальності;

кармічної зрілості в любові та грошах.

Але оскільки цей показник відбувається в знаку Риб можливі:

ілюзії, самообмани;

туманність та утрудненість сприйняття ситуації.

4. Молодик у Тельці — 27 квітня о 22:31 (за київським часом).

Молодик відкриє:

вікно для побудови нових планів;

часовий портал для опрацювання фінансових стратегій;

можливість зміцнити партнерства та внутрішню стійкість.

У гороскопі молодика збережеться з'єднання Венери, Сатурна, Раху та Нептуна.

Завдяки цьому у нас є можливість протягом двох тижнів:

навести лад вдома та у фінансових справах;

сформувати здорові звички;

виявляти доброту, спокій та відповідальність.

Висновок: час зрілості, не паніки

"Цей тиждень — потужний поворот. Великий Хрест говорить про внутрішнє та зовнішнє стиснення, кризу та перехід. Але одночасно — аспект Венери, Сатурна та Раху пропонує шлях гармонії.

Будьте уважні. Не поспішайте. Поважайте свої кордони та почуття інших. Уникайте деструктивних реакцій.

Порада тижня:

Не бійтеся закрити старе. Не соромтеся починати заново. Не втрачайте можливість побудувати те, що триматиметься не на емоціях, а на суті", - заявила Базиленко.

Овни

Ви повні енергії, і тиждень принесе цікаві ідеї, корисні знайомства та можливості в навчанні. Але ближче до вихідних будьте вкрай обережні з грошима: не ризикуйте, не вкладайте, не робіть великих покупок. У любовній сфері — уникайте з'ясування стосунків.

Тельці

Тиждень дуже напружений, особливо до кінця. Молодик у вашому знаку в аспекті з Марсом та Плутоном може загострити внутрішні конфлікти та привернути зовнішні. Відмовтеся від різких рішень, уникайте конфліктів, бережіть здоров'я та не довіряйте агресивним емоціям.

Близнюки

Тиждень може принести успіх та зростання авторитету, але внутрішня напруга буде посилюватися. Особливо у вихідні ви можете бути перенасичені емоціями та припуститися помилок. Будьте уважні за кермом, уникайте конфліктів та не піддавайтеся на провокації.

Раки

Ви можете залишатися в нейтральній зоні, якщо не будете емоційно втягуватися в те, що відбувається. Категорично не рекомендується вкладати гроші, брати кредити або починати нові проєкти. Також тримайтеся подалі від конфліктів з друзями.

Леви

Небезпека тижня — ваші власні емоції. Постарайтеся не вступати в конфлікти, особливо з керівництвом або партнерами. Будьте делікатні, уникайте скандалів та не приймайте важливих рішень. Ваше завдання — зберегти внутрішню гармонію.

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Діви

Ваша розсудливість — ваш головний ресурс. Цього тижня вона особливо знадобиться. Уникайте поїздок, суперечок та ризикованих дій, не сподівайтеся на допомогу з боку. Сфокусуйтеся на роботі, здоров'ї та особистій стабільності.

Терези

Тиждень може бути відносно спокійним, якщо ви залишитеся в зоні комфорту. Уникайте загострень у стосунках — вони можуть стати вирішальними та конфліктними. Водночас — хороший період для зміцнення вже існуючих союзів та внутрішньої перебудови.

Скорпіони

Тиждень тривожний. Вам важливо не провокувати конфлікти та не йти на провокації. Особливо будьте обережні у стосунках, не довіряйте на слово, перевіряйте все. Будь-яке порушення закону або імпульсивна дія може призвести до серйозних наслідків.

Стрільці

Зверніть увагу на здоров'я: не перевантажуйте себе ні фізично, ні емоційно. Енергія нестабільна, можливі конфлікти та перевтома. Постарайтеся більше часу проводити з близькими в спокійній обстановці.

Козероги

Якщо ви присвятите себе спокійним, творчим справам — тиждень пройде сприятливо. Будьте особливо обережні у стосунках з дітьми та коханими: там може виникнути сильне емоційне напруження. Фінансові авантюри виключені.

Водолії

Ви — в епіцентрі напруження. Особливо на початку тижня уникайте імпульсивних рішень, категоричності та різкості. Дотримуйтеся дистанції у стосунках з близькими, не поспішайте з питаннями нерухомості чи ремонту. Тримайтеся за внутрішній центр.

Риби

З усіх знаків ви маєте найбільше шансів зберегти спокій та гармонію. Допомагаючи іншим, ви зміцнюєте себе. Але: не втягуйтеся в суперечки, слідкуйте за словами. Будь-яка дрібниця може стати причиною великого конфлікту. Шукайте опору всередині себе.

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