ХАМАС передал Израилю тело, которое не соответствует заявленному лицу
Киев • УНН
Израиль обнаружил несоответствие одного из тел, переданных ХАМАС во время обмена в рамках перемирия. Среди переданных тел были двое детей и женщина, но одно из тел не принадлежит матери мальчиков, как утверждал ХАМАС.
Израиль заявляет о несоответствии одного из тел, возвращенных из Газы. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Израильские военные информируют, что одно из тел, переданных группировкой ХАМАС в рамках обмена во время перемирия, не принадлежит лицу, о котором было заявлено.
По официальным данным, среди тел, прибывших из Газы, были двое детей и женщина, которую идентифицировали как их мать. Однако израильские силы заявили, что одно из тел не совпадает ни с одним из известных похищенных и не принадлежит матери мальчиков, как утверждала сторона, осуществлявшая передачу.
Израильская армия потребовала от ХАМАС вернуть настоящее тело матери и всех других лиц, которые остаются в плену.
Напомним
ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.
Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников20.02.25, 11:26 • 18259 просмотров