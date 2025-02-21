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ХАМАС передал Израилю тело, которое не соответствует заявленному лицу

ХАМАС передал Израилю тело, которое не соответствует заявленному лицу

Киев  •  УНН

 • 5436 просмотра

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Израиль обнаружил несоответствие одного из тел, переданных ХАМАС во время обмена в рамках перемирия. Среди переданных тел были двое детей и женщина, но одно из тел не принадлежит матери мальчиков, как утверждал ХАМАС.

Израиль заявляет о несоответствии одного из тел, возвращенных из Газы. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Израильские военные информируют, что одно из тел, переданных группировкой ХАМАС в рамках обмена во время перемирия, не принадлежит лицу, о котором было заявлено. 

По официальным данным, среди тел, прибывших из Газы, были двое детей и женщина, которую идентифицировали как их мать. Однако израильские силы заявили, что одно из тел не совпадает ни с одним из известных похищенных и не принадлежит матери мальчиков, как утверждала сторона, осуществлявшая передачу. 

Израильская армия потребовала от ХАМАС вернуть настоящее тело матери и всех других лиц, которые остаются в плену. 

Напомним

ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.

Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников20.02.25, 11:26 • 18259 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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