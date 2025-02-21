ХАМАС передав Ізраїлю тіло, яке не відповідає заявленій особі

Ізраїль заявляє про невідповідність одного з тіл, повернених із Гази. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Ізраїльські військові інформують, що одне з тіл, переданих угрупованням ХАМАС у рамках обміну під час перемир’я, не належить особі, про яку було заявлено.

За офіційними даними, серед тіл, що прибули з Гази, були двоє дітей та жінка, яку ідентифікували як їхню матір. Однак ізраїльські сили заявили, що одне з тіл не збігається з жодним із відомих викрадених і не належить матері хлопчиків, як стверджувала сторона, що здійснювала передачу.

Ізраїльська армія висунула вимогу до ХАМАС повернути справжнє тіло матері та всіх інших осіб, які залишаються в полоні.

Нагадаємо

ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників