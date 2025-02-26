Армия Израиля нанесла удары по военным объектам на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты в полуденной части Сирии. В частности были атакованы склады с оружием, которые представляли опасность. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение последних нескольких часов Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии, среди которых были командные центры и многочисленные объекты с оружием.

Присутствие военных сил и средств в южной части Сирии представляет угрозу для граждан Израиля. ЦАХАЛ будет продолжать действовать с целью устранения любой угрозы для граждан Государства Израиль, - говорится в сообщении.

Как сообщает The Times of Israel министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удары по южной Сирии после сообщений о взрывах в нескольких районах к югу от Дамаска. Он предупредил, что Израиль «не допустит, чтобы юг Сирии превратился в юг Ливана».

Атаки были нанесены после того, как несколько израильских чиновников, в том числе премьер-министр Беньямин Нетаньяху, в последние дни потребовали демилитаризации юга Сирии и предупредили, что Израиль не допустит продвижения сирийской армии к югу от Дамаска.

Мы не будем ставить под угрозу безопасность наших граждан. Любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций страны закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии, будет встречена огнем, - отметил Кац.

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