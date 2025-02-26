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Армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах на півдні Сирії

Армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах на півдні Сирії

Київ  •  УНН

 • 25707 перегляди

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ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала військові об'єкти напівдні Сирії. Зокрема були атаковані склади зі зброєю, що становили небезпеку. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що впродовж останніх кількох годин Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах на півдні Сирії, серед яких були командні центри та численні об'єкти зі зброєю.

Присутність військових сил і засобів у південній частині Сирії становить загрозу для громадян Ізраїлю. ЦАХАЛ буде продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози для громадян Держави Ізраїль,

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Times of Israel міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив удари по південній Сирії після повідомлень про вибухи у кількох районах на південь від Дамаска. Він попередив, що Ізраїль "не допустить, щоб південь Сирії перетворився на південь Лівану".

Атак було завдано після того, як кілька ізраїльських чиновників, зокрема прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, останніми днями зажадали демілітаризації півдня Сирії та попередили, що Ізраїль не допустить просування сирійської армії на південь від Дамаска.

Ми не будемо ставити під загрозу безпеку наших громадян. Будь-яка спроба сил сирійського режиму і терористичних організацій країни закріпитися в зоні безпеки на півдні Сирії, буде зустрінута вогнем,

- зазначив Кац.

Ізраїль не планує повністю залишати територію Лівану після перемир'я - ЗМІ17.02.25, 21:04 • 37836 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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