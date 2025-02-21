Израиль обвиняет палестинских боевиков во взрывах в пригороде Тель-Авива

Израильские службы безопасности обвинили палестинских боевиков в скоординированных взрывах автобусов в Бат-Яме, южном пригороде Тель-Авива. Три автобуса были уничтожены, а четвертая бомба была обезврежена в ночь на четверг, о жертвах не сообщается. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что нападения в Бат-Яме, преимущественно русскоязычном городе, были сняты на видео, которое показывает разрушение автобусов, припаркованных в различных депо. Израильские СМИ сообщили, что бомбы, вероятно, были приурочены к часу пик в пятницу утром, но, возможно, преждевременно детонировали около 21:00 по местному времени. Мэр Цвика Брот назвала результат "чудом" то, что никто не пострадал.

Министр обороны Израиля Израиль Кац немедленно указал на боевиков с Западного берега и приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) активизировать операции в лагерях палестинских беженцев, в частности в Тулькарме.

Я дал указание Армии обороны Израиля увеличить интенсивность деятельности по пресечению терроризма в лагере беженцев Тулькарем и в целом в лагерях беженцев в Иудее и Самарии, - сказал Кац.

Издание отмечает, что взрывы в автобусах были настойчивым напоминанием о прошлых конфликтах, особенно о второй интифаде (2000-2005), когда палестинские террористы-смертники часто нападали на израильских гражданских. В последние годы повторение таких нападений реже, но вызывает беспокойство относительно возможной эскалации насилия. Последний крупный взрыв в автобусе в Израиле произошел в ноябре 2022 года, когда два взрыва на автобусных остановках в Иерусалиме унесли жизни двух человек.

Взрывы происходят на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, который значительно повлиял как на Западный берег, так и на Газу. С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС начал жестокую атаку, в результате которой погибло более 1200 израильтян, ЦАХАЛ проводил широкомасштабные операции на Западном берегу. Израильские военные атаковали сети палестинских боевиков, вытесняя десятки тысяч людей из лагерей для беженцев в Дженине, Тулкареме и других городах.

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Израильские СМИ ссылались на анонимного представителя службы безопасности, который утверждал, что бомбы были нацелены на утренних пассажиров, предполагая, что преждевременный взрыв мог предотвратить более трагический исход. В полиции сообщили, что обезвреженная бомба весила пять килограммов.

В ответ на события четверга правительство Израиля приказало немедленно прекратить движение общественного транспорта, а автобусы и транспортные средства по всей стране проверяли на наличие дополнительных взрывных устройств. Представители оборонного ведомства выразили обеспокоенность тем, что нападения свидетельствуют о более широких усилиях боевиков, направленных на дестабилизацию общественных мест в городах Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выразил серьезную обеспокоенность нападениями, дав понять, что правительство примет решительные меры.

Премьер-министр Нетаньяху очень серьезно относится к инциденту с закладкой бомб в автобусах и прикажет принять решительные меры, - говорится в заявлении его представителя.

Правительство Нетаньяху уже подверглось сильному давлению, когда он руководил военным ответом на ХАМАС, и в то же время сталкивался с критикой за то, как он относится к внутренней безопасности.

Напомним

20 февраля в городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.