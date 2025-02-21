Ізраїль звинувачує палестинських бойовиків у вибухах у передмісті Тель-Авіва

Ізраїльські служби безпеки звинуватили палестинських бойовиків у скоординованих вибухах автобусів в Бат-Ямі, південному передмісті Тель-Авіва. Три автобуси були знищені, а четверту бомбу було знешкоджено в ніч на четвер, про жертви не повідомляється. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Видання зазначає, що напади в Бат-Ямі, переважно російськомовному місті, були зняті на відео, яке показує руйнування автобусів, припаркованих у різних депо. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що бомби, ймовірно, були приурочені до години пік у п'ятницю вранці, але, можливо, передчасно детонували близько 21:00 за місцевим часом. Мер Цвіка Брот назвала результат "дивом" те, що ніхто не постраждав.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац негайно вказав на бойовиків із Західного берега і наказав Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активізувати операції в таборах палестинських біженців, зокрема в Тулькармі.

Я дав вказівку Армії оборони Ізраїлю збільшити інтенсивність діяльності з припинення тероризму в таборі біженців Тулькарем і в цілому в таборах біженців в Юдеї та Самарії, - сказав Кац.

Видання зауважує, що вибухи в автобусах були наполегливим нагадуванням про минулі конфлікти, особливо про другу інтифаду (2000-2005), коли палестинські терористи-смертники часто нападали на ізраїльських цивільних. Останніми роками повторення таких нападів рідше, але викликає занепокоєння щодо можливої ескалації насильства. Останній великий вибух в автобусі в Ізраїлі стався в листопаді 2022 року, коли два вибухи на автобусних зупинках в Єрусалимі забрали життя двох людей.

Вибухи відбуваються на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, який значно вплинув як на Західний берег, так і на Газу. З 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС розпочав жорстоку атаку, у результаті якої загинуло понад 1200 ізраїльтян, ЦАХАЛ проводив широкомасштабні операції на Західному березі. Ізраїльські військові атакували мережі палестинських бойовиків, витісняючи десятки тисяч людей із таборів для біженців у Дженіні, Тулкаремі та інших містах.

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Ізраїльські ЗМІ посилалися на анонімного представника служби безпеки, який стверджував, що бомби були націлені на ранкових пасажирів, припускаючи, що передчасний вибух міг запобігти більш трагічному результату. У поліції повідомили, що знешкоджена бомба важила п'ять кілограмів.

У відповідь на події четверга уряд Ізраїлю наказав негайно припинити рух громадського транспорту, а автобуси та транспортні засоби по всій країні перевіряли на наявність додаткових вибухових пристроїв. Представники оборонного відомства висловили занепокоєння тим, що напади свідчать про ширші зусилля бойовиків, спрямовані на дестабілізацію громадських місць у містах Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також висловив серйозну стурбованість нападами, давши зрозуміти, що уряд вживе рішучих заходів.

Прем'єр-міністр Нетаньяху дуже серйозно ставиться до інциденту із закладенням бомб в автобусах і накаже вжити рішучих заходів, - йдеться в заяві його речника.

Уряд Нетаньяху вже зазнав сильного тиску, коли він керував військовою відповіддю на ХАМАС, і водночас стикався з критикою за те, як він ставиться до внутрішньої безпеки.

Нагадаємо

20 лютого у місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.