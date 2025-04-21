Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

Актриса Кристен Стюарт и ее невеста Дилан Майер связали себя узами брака, после обращения в суд за разрешением, со ссылкой на источники сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили TMZ, что Кристен Стюарт и ее невеста Дилан Майер сказали "Я согласна" во время скромной церемонии в ее доме в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Как указано, среди гостей на свадьбе были Эшли Бенсон и ее муж Брэндон Дэвис.

Отмечается, что актриса и сценаристка получили разрешение на брак в округе Лос-Анджелес в прошлый вторник.

Дополнение

Пара впервые пересеклась на съемках фильма в 2013 году, но только в 2019 году - после расставания Кристен со Стеллой Максвелл - между ними пробежала искра, и они начали встречаться.

Они обручились в 2021 году, и Кристен рассказала на шоу Howard Stern, что именно Дилан сделала предложение.

Еще в прошлом году Кристен рассказала Rolling Stone, что они даже говорили о детях - так что, поскольку все становилось все серьезнее, это было лишь вопросом времени, когда они пойдут к алтарю и сделают все это официально, пишет TMZ.