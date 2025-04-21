Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

Джон Сина превзошел достижения предыдущих чемпионов в истории WWE после победы над Коди Роудсом за бесспорный чемпионский титул.

Передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В воскресенье вечером американский рестлер, чемпион WWE и чемпион Вселенной WWE Коди Роудс встретился с Джоном Синой, одним из величайших рестлеров в истории WWE. Это был бой за бесспорный титул чемпиона WWE на "Шоу бессмертных" в Лас-Вегасе.

В главном поединке "Рестлмании" легенда WWE (World Wrestling Entertainment) победил Коди Роудса и завоевал 17-й титул чемпиона. Бой приобрел неожиданный оборот после вмешательства рэпера Трэвиса Скотта, который предотвратил поражение Сины, убрав рефери прямо перед финальным отсчетом.

Фанаты, присутствующие на арене, тем не менее, аплодировали на финише.

Джон Сина считается одной из самых знаковых фигур в истории компании, он построил успешную карьеру с момента своего дебюта в 2002 году. Вот его самые заметные достижения в WWE:

14-кратный чемпион WWE;

3-кратный чемпион мира в тяжелом весе;

5-кратный чемпион Соединенных Штатов Америки (Чемпионат США);

2-кратный командный чемпион WWE (с Дэвидом Отунгой и Мизом);

2-кратный командный чемпион мира (с Батистой и Шоном Майклзом);

2-кратный победитель Royal Rumble (2008 и 2013);

1-кратный победитель конкурса "Деньги в банке" (2012);

4-кратный победитель Elimination Chamber (2006, 2010, 2011 и 2025).

Напомним

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025.

Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в реванше 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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