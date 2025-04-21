Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона
Київ • УНН
Джон Сіна переміг Коді Роудса на Рестлманії у Лас-Вегасі, здобувши свій 17-й титул чемпіона WWE. Перемога стала можливою завдяки втручанню репера Тревіса Скотта.
Джон Сіна перевершив здобутки попередніх чемпіонів в історії WWE, після перемоги над Коді Роудсом за беззаперечний чемпіонський титул.
Передає УНН із посиланням на Variety.
Деталі
У неділю ввечері американський рестлер, чемпіоном WWE і чемпіоном Всесвіту WWE Коді Родс зустрівся з Джоном Сіною, одним із найвидатніших рестлерів в історії WWE. Це був бій за беззаперечний титул чемпіона WWE на "Шоу безсмертних" у Лас-Вегасі.
У головному поєдинку "Рестлманії" легенда WWE (World Wrestling Entertainment) переміг Коді Родса і завоював 17-й титул чемпіона. Бій набув несподіваного обороту після втручання репера Тревіса Скотта, який запобіг поразці Сіни, прибравши рефері прямо перед фінальним відліком.
Фанати, присутні на арені, тим не менш, аплодували на фініші.
Джон Сіна вважається однією з найбільш знакових фігур в історії компанії, він побудував успішну кар'єру з моменту свого дебюту в 2002 році. Ось його найпомітніші досягнення у WWE:
14-разовий чемпіон WWE;
3-разовий чемпіон світу у важкій вазі;
5-разовий чемпіон Сполучених Штатів Америки (Чемпіонат США);
2-разовий чемпіон WWE в команді (з Девідом Отунгою та Міз);
2-разовий чемпіон світу в команді (з Батистою та Шоном Майклзом);
2-разовий переможець Royal Rumble (2008 і 2013);
1-разовий переможець конкурсу "Гроші в банку" (2012);
4-разовий переможець Elimination Chamber (2006, 2010, 2011 та 2025).
Нагадаємо
Джон Сіна оголосив про відхід з WWE після WrestleMania 2025.
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