США заинтересовались украинскими акустическими системами обнаружения дронов для борьбы с Шахедами

Фото: Brave 1

Украина начала переговоры с Соединенными Штатами и Катаром о предоставлении комплексных решений для перехвата дальнобойных беспилотников типа "Шахед". Помимо зенитных дронов и средств РЭБ, иностранных партнеров заинтересовали уникальные украинские акустические датчики, способные идентифицировать воздушные цели по звуку на больших расстояниях. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Украинские компании, такие как Zvook и ARes, создали разветвленные сети сенсоров, устанавливаемых на вышках сотовой связи и использующих алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания звуков двигателей.

Система Zvook способна обнаруживать не только дроны, но и крылатые ракеты, передавая данные в единую сеть ПВО в режиме реального времени. Разработка от ARes позволяет мобильным огневым группам фиксировать приближение "Шахедов" за 5 километров, что значительно повышает шансы на их успешное уничтожение пулеметным огнем или зенитными установками.

Комплексный подход к защите территорий

Помимо стационарных систем, Украина предлагает портативные комплексы, такие как Fenek, которые автоматически определяют тип, скорость и координаты не только летательных аппаратов, но и вертолетов или наземной техники.

Высокий уровень идентификации обеспечивается огромной базой звуковых сигнатур, накопленной за годы полномасштабной войны. Сочетание таких средств обнаружения с дронами-перехватчиками создает многоуровневую систему защиты, которая значительно дешевле и эффективнее использования дорогостоящих зенитных ракет против массированных атак БПЛА.

Украинцы могут начать работу в ближайшие дни после запроса США о помощи в защите баз и сил на Ближнем Востоке - Reuters