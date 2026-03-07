$43.810.0950.900.07
01:30 • 3158 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 12481 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 34737 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 42477 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 36115 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 59738 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 27295 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24926 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23381 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 21043 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
публикации
Эксклюзивы
Самоходная гаубица CAESAR

США заинтересовались украинскими акустическими системами обнаружения дронов для борьбы с Шахедами

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Украина ведет переговоры с США и Катаром относительно комплексных решений для перехвата "Шахедов", в частности уникальных украинских акустических датчиков. Эти системы идентифицируют воздушные цели по звуку на больших расстояниях, используя искусственный интеллект.

США заинтересовались украинскими акустическими системами обнаружения дронов для борьбы с Шахедами
Фото: Brave 1

Украина начала переговоры с Соединенными Штатами и Катаром о предоставлении комплексных решений для перехвата дальнобойных беспилотников типа "Шахед". Помимо зенитных дронов и средств РЭБ, иностранных партнеров заинтересовали уникальные украинские акустические датчики, способные идентифицировать воздушные цели по звуку на больших расстояниях. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Украинские компании, такие как Zvook и ARes, создали разветвленные сети сенсоров, устанавливаемых на вышках сотовой связи и использующих алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания звуков двигателей.

Система Zvook способна обнаруживать не только дроны, но и крылатые ракеты, передавая данные в единую сеть ПВО в режиме реального времени. Разработка от ARes позволяет мобильным огневым группам фиксировать приближение "Шахедов" за 5 километров, что значительно повышает шансы на их успешное уничтожение пулеметным огнем или зенитными установками.

Комплексный подход к защите территорий

Помимо стационарных систем, Украина предлагает портативные комплексы, такие как Fenek, которые автоматически определяют тип, скорость и координаты не только летательных аппаратов, но и вертолетов или наземной техники.

Высокий уровень идентификации обеспечивается огромной базой звуковых сигнатур, накопленной за годы полномасштабной войны. Сочетание таких средств обнаружения с дронами-перехватчиками создает многоуровневую систему защиты, которая значительно дешевле и эффективнее использования дорогостоящих зенитных ракет против массированных атак БПЛА.

Украинцы могут начать работу в ближайшие дни после запроса США о помощи в защите баз и сил на Ближнем Востоке - Reuters06.03.26, 14:57 • 4176 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Армия Соединенных Штатов Америки
Катар
Украина