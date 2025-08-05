Куры, кролики и даже лошади: зоопарк в Дании призвал владельцев отдавать домашних животных на корм хищникам

Зоопарк Ольборга в Дании предложил владельцам кур, кроликов, морских свинок и даже лошадей жертвовать своих животных для кормления хищников. В учреждении объясняют это заботой о благополучии хищных животных и желанием воссоздать естественную пищевую цепь. Зоологи уверяют, что животных перед этим гуманно усыпляют, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Ольборгский зоопарк, где обитает более 1500 животных 126 видов, заявил, что "старается имитировать естественную пищевую цепь животных", содержащихся на его территории, кормя их "целой добычей" с целью "благополучия".

Зверинец предположил, что куры, кролики и морские свинки составляют "важную" часть рациона его хищников, к которым относятся тигры и львы.

Животных осторожно эвтаназируют обученные сотрудники, а затем используют в качестве корма. Если у вас есть здоровое животное, которое нужно отдать по разным причинам, не стесняйтесь пожертвовать его нам

Таким образом, ничего не пропадет даром, а мы обеспечим естественное поведение, питание и благополучие наших хищников

Зоопарк опубликовал объявление вместе с изображением дикой кошки, которая хвастается зубами. Также компания разместила ссылку на веб-страницу с дополнительной информацией, в частности о том, что зоопарк также принимает "живых лошадей, которых мы эвтаназируем и забиваем для еды". Прежде чем пожертвовать лошадь, животное должно соответствовать трем требованиям: рост в холке до 147 см, наличие конского паспорта и отсутствие лечения в течение последних 30 дней.

Мы также принимаем кур, кроликов и морских свинок в будни с 10:00 до 13:00, но не более четырех одновременно. Наши потребности меняются в течение года, и может быть список ожидания