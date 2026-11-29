росія за тиждень атакувала Україну 1960 дронами та 1600 авіабомбами, є жертви серед цивільних - Зеленський
Київ • УНН
росія за тиждень завдала ударів понад 1960 дронами, 1600 авіабомбами та 8 ракетами. Є загиблі й поранені цивільні.
За тиждень російські війська застосували проти України понад 1960 ударних безпілотників, більш ніж 1600 керованих авіабомб і вісім ракет. Під ударами опинилися об'єкти енергетики, критична інфраструктура та житлові будинки. Є загиблі й поранені серед цивільного населення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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За цей тиждень росія випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет. росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру
За його словами, росіяни били по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Крім того, на жаль, багато ударів припали і по житлових будинках.
Цієї ночі в Одесі російський дрон ударив по багатоповерхівці. На жаль, загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків. Навколо жодного військового обʼєкта. П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Дякую всім ремонтним бригадам, нашим службам, які залучені до ліквідації наслідків цих атак. Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати і воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО - це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає
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Внаслідок ворожої атаки на Одещину загинула одна людина, а ще п’ятеро дістали поранення. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено понад 100 надзвичайників.