За тиждень російські війська застосували проти України понад 1960 ударних безпілотників, більш ніж 1600 керованих авіабомб і вісім ракет. Під ударами опинилися об'єкти енергетики, критична інфраструктура та житлові будинки. Є загиблі й поранені серед цивільного населення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, росіяни били по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Крім того, на жаль, багато ударів припали і по житлових будинках.

Цієї ночі в Одесі російський дрон ударив по багатоповерхівці. На жаль, загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків. Навколо жодного військового обʼєкта. П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Дякую всім ремонтним бригадам, нашим службам, які залучені до ліквідації наслідків цих атак. Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати і воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО - це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає