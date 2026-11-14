Демократи у Сенаті вимагають у Маска зберегти дані про Starlink в Україні

Демократи з комітету Сенату США з міжнародних відносин звернулися до генерального директора SpaceX Ілона Маска з проханням "зберегти всі документи, повідомлення та інформацію, що зберігається в електронному вигляді", пов'язану з системами Starlink та Starshield компанії в Україні. Про це йдеться в листі, опублікованому в п'ятницю, 13 листопада. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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"Нещодавні обмеження на ці послуги, які виникли, на тлі того, як росія продовжує завдавати ударів по українських цивільних особах, порушили критично важливі спроможності протиповітряної оборони, поставили під загрозу американський персонал і викликали серйозні питання щодо контролю SpaceX над критично важливими комунікаційними спроможностями", – написали сенатори Джин Шахін та Кріс Кунс у листі до Маска.

Видання Wall Street Journal першим повідомило про лист. SpaceX не одразу відповіла на запит про коментар у п'ятницю, 13 листопада, увечері.

"Сполучені Штати не можуть дозволити, щоб критично важливі спроможності національної безпеки піддавалися непрозорому ухваленню рішень або односторонньому зриву без дозволу та підзвітності уряду", – йдеться у листі сенаторів.

Доповнення

Демократи, які отримали щонайменше вісім місць у Сенаті, пообіцяли зробити роль компанії у війні в Україні ключовим питанням, коли новий Конгрес засідатиме в січні.

Раніше цього тижня Президент України Володимир Зеленський заявив, що знову з'явилися обмеження на інтернет-термінали Starshield, які використовуються військами на передовій для стримування російських атак. Цей розвиток подій загрожував повторенням ситуації минулого місяця, коли Україна повідомила про аналогічні обмеження у використанні системи, наданої SpaceX.

Обмеження зберігаються - Зеленський доручив Міноборони та МЗС поговорити із США про Starshield