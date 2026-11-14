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SpaceX Starship
The New York Times

Демократи у Сенаті вимагають у Маска зберегти дані про Starlink в Україні

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Демократи Сенату США попросили Ілона Маска зберегти документи щодо Starlink і Starshield в Україні. Вони планують розслідувати роль SpaceX у війні.

Демократи у Сенаті вимагають у Маска зберегти дані про Starlink в Україні

Демократи з комітету Сенату США з міжнародних відносин звернулися до генерального директора SpaceX Ілона Маска з проханням "зберегти всі документи, повідомлення та інформацію, що зберігається в електронному вигляді", пов'язану з системами Starlink та Starshield компанії в Україні. Про це йдеться в листі, опублікованому в п'ятницю, 13 листопада. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Нещодавні обмеження на ці послуги, які виникли, на тлі того, як росія продовжує завдавати ударів по українських цивільних особах, порушили критично важливі спроможності протиповітряної оборони, поставили під загрозу американський персонал і викликали серйозні питання щодо контролю SpaceX над критично важливими комунікаційними спроможностями", – написали сенатори Джин Шахін та Кріс Кунс у листі до Маска.

Видання Wall Street Journal першим повідомило про лист. SpaceX не одразу відповіла на запит про коментар у п'ятницю, 13 листопада, увечері.

"Сполучені Штати не можуть дозволити, щоб критично важливі спроможності національної безпеки піддавалися непрозорому ухваленню рішень або односторонньому зриву без дозволу та підзвітності уряду", – йдеться у листі сенаторів.

Доповнення

Демократи, які отримали щонайменше вісім місць у Сенаті, пообіцяли зробити роль компанії у війні в Україні ключовим питанням, коли новий Конгрес засідатиме в січні.

Раніше цього тижня Президент України Володимир Зеленський заявив, що знову з'явилися обмеження на інтернет-термінали Starshield, які використовуються військами на передовій для стримування російських атак. Цей розвиток подій загрожував повторенням ситуації минулого місяця, коли Україна повідомила про аналогічні обмеження у використанні системи, наданої SpaceX.

Обмеження зберігаються - Зеленський доручив Міноборони та МЗС поговорити із США про Starshield13.11.26, 21:37 • 2900 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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