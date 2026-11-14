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The New York Times

Демократы в Сенате требуют от Маска сохранить данные о Starlink в Украине

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

Демократы Сената США попросили Илона Маска сохранить документы, касающиеся Starlink и Starshield в Украине. Они планируют расследовать роль SpaceX в войне.

Демократы в Сенате требуют от Маска сохранить данные о Starlink в Украине

Демократы из комитета Сената США по международным отношениям обратились к генеральному директору SpaceX Илону Маску с просьбой "сохранить все документы, сообщения и информацию, хранящуюся в электронном виде", связанную с системами Starlink и Starshield компании в Украине. Об этом говорится в письме, опубликованном в пятницу, 13 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Недавние ограничения на предоставление этих услуг, введенные на фоне продолжающихся ударов россии по гражданскому населению Украины, нарушили работу важнейших систем противовоздушной обороны, поставили под угрозу американский персонал и вызывают серьезные вопросы о контроле SpaceX над критически важными средствами связи", – написали сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс в письме Маску.

Издание Wall Street Journal первым сообщило о письме. SpaceX не сразу ответила на запрос о комментарии в пятницу, 13 ноября, вечером.

"Соединённые Штаты не могут позволить, чтобы критически важные возможности национальной безопасности подвергались непрозрачному принятию решений или одностороннему срыву без разрешения и подотчётности правительства", – говорится в письме сенаторов.

Дополнение

Демократы, получившие как минимум восемь мест в Сенате, пообещали сделать роль компании в войне в Украине ключевым вопросом, когда новый Конгресс соберётся в январе.

Ранее на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вновь появились ограничения на интернет-терминалы Starshield, используемые войсками на передовой для сдерживания российских атак. Это развитие событий грозило повторением ситуации прошлого месяца, когда Украина сообщила об аналогичных ограничениях в использовании системы, предоставленной SpaceX.

Ограничения сохраняются — Зеленский поручил Минобороны и МИД поговорить с США о Starshield13.11.26, 21:37 • 2924 просмотра

Юлия Шрамко

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