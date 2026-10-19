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The Washington Post

Враг нанес удары по Хмельницкому: есть обесточенные районы, среди погибших — 100-летняя женщина

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

В результате вечерней атаки РФ на Хмельницкий погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Повреждены предприятие и дом.

Враг нанес удары по Хмельницкому: есть обесточенные районы, среди погибших — 100-летняя женщина

Армия рф вечером атаковала Хмельницкий — повреждены предприятие и частный дом. Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате удара погибли две женщины, одной из них было 100 лет, передает УНН.

Детали

По словам Тюрина, в результате атаки в областном центре повреждено предприятие, на котором возник пожар. Также поврежден один жилой дом.

Во время поисково-спасательных работ в доме обнаружили тела двух женщин.

Погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения 

— сообщил Тюрин.

Добавим

Кроме того, по словам Тюрина, в результате российских обстрелов в Шепетовском и Хмельницком районах есть перебои с электроснабжением.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

Враг уничтожил последний крупный логистический центр «Эпицентра» в Хмельницком14.10.26, 02:21 • 30066 просмотров

Антонина Туманова

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