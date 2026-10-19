Враг нанес удары по Хмельницкому: есть обесточенные районы, среди погибших — 100-летняя женщина

Армия рф вечером атаковала Хмельницкий — повреждены предприятие и частный дом. Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате удара погибли две женщины, одной из них было 100 лет, передает УНН.

Детали

По словам Тюрина, в результате атаки в областном центре повреждено предприятие, на котором возник пожар. Также поврежден один жилой дом.

Во время поисково-спасательных работ в доме обнаружили тела двух женщин.

Погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения — сообщил Тюрин.

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Кроме того, по словам Тюрина, в результате российских обстрелов в Шепетовском и Хмельницком районах есть перебои с электроснабжением.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

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