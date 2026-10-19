Враг нанес удары по Хмельницкому: есть обесточенные районы, среди погибших — 100-летняя женщина
Киев • УНН
В результате вечерней атаки РФ на Хмельницкий погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Повреждены предприятие и дом.
Армия рф вечером атаковала Хмельницкий — повреждены предприятие и частный дом. Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате удара погибли две женщины, одной из них было 100 лет, передает УНН.
Детали
По словам Тюрина, в результате атаки в областном центре повреждено предприятие, на котором возник пожар. Также поврежден один жилой дом.
Во время поисково-спасательных работ в доме обнаружили тела двух женщин.
Погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения
Добавим
Кроме того, по словам Тюрина, в результате российских обстрелов в Шепетовском и Хмельницком районах есть перебои с электроснабжением.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.
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