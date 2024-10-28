Соцопитування показало кризу довіри до НАБУ і митниці: чи буде реформа антикорупційного бюро?

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) довіряють стільки ж українців, як і Державній митній службі – лише 33%. Водночас понад 60% громадян не мають довіри до них. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі

Результати опитування засвідчили тривожну ситуацію з довірою до ключових державних інституцій, покликаних забезпечувати прозорість та дотримання законів. Згідно з опитуванням, рівень довіри до Національного антикорупційного бюро та Державної митної служби становить приблизно 33%. Однак понад 60% громадян висловлюють недовіру цим органам, що викликає серйозні питання до їхньої роботи.

Низька ефективність та недовіра до митної служби вже призвів до планів її повного перезапуску.

Водночас НАБУ, яке має таку ж частку підтримки від громадян, наразі проходить лише аудит, і про перезапуск не йде мова.

Це породжує питання щодо справедливого підходу до обох органів: якщо проблеми митної служби є достатнім підґрунтям для її оновлення, то чому НАБУ продовжує працювати без змін. Адже криза в НАБУ повʼязана не лише з низькою довірою до органу та неефективністю діяльності - останні внутрішні скандали демонструють ще й політичну заангажованість антикорупціонерів, про що публічно заявив нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава.

Таким же питанням задався і адвокат, колишній радник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

У минулому році було проведене соціологічне дослідження на замовлення наших західних партнерів і тоді рівень довіри до НАБУ був між БЕБ і митною службою. З того часу ми бачимо перезавантаження БЕБ і митниці, а з НАБУ як було, так і лишилося. Це опитування повторює ту саму історію – митниці не довіряють і всі говорять, що вона погана, а НАБУ на тому ж рівні хороше - зазначив він в ексклюзивному коментарі УНН.

На його думку, пояснити таке "лояльне" ставлення до НАБУ можна лише тим, що бюро виконує якісь інші завдання, а не займається боротьбою з корупцією.

Додамо

Останнім часом у громадськості назбиралося багато запитань щодо роботи детективів НАБУ. Зокрема, нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це, у тому числі, заявляли в адвокатській спільноті. Вони вказували, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

До того ж адвокатська спільнота бʼє на сполох через ідею директора НАБУ Семена Кривоноса про створення своєї судової експертизи при бюро, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Маніпуляції з експертизами - звична справа для НАБУ, однак нерідко це грає проти самих же детективів. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про його невинуватість.