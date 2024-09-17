Рада схвалила реформу митниці: що передбачається

Верховна Рада ухвалила закон про реформу митниці, що є маяком МВФ, Світового банку та США, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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"Реформа митниці (№6490-д) схвалена в цілому! "За" - 260. Це є маяком МВФ, Світового банку та США. І всіх бізнес асоціацій. І громадськості. Але найголовніше - це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у Бюджет", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Як зазначила у Telegram нардепка Ірина Геращенко, за цим законопроектом:

змінюється процедура конкурсного відбору керівника митної служби;

запроваджується щорічний зовнішній аудит митниці. У разі негативного висновку аудиту буде вагомою підставою для звільнення голови. Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митної служби. У разі неуспішної переатестації це означатиме звільнення працівника;

піднімаються зарплати для працівників митної служби.

"Від цього голосування залежало отримання чергового пакету допомоги від союзників", - вказала нардепка.

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