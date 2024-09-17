Рада схвалила реформу митниці: що передбачається
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон про реформу митниці, що є важливою умовою для отримання міжнародної допомоги. Зміни включають новий порядок відбору керівника, щорічний аудит та підвищення зарплат працівникам митної служби.
Верховна Рада ухвалила закон про реформу митниці, що є маяком МВФ, Світового банку та США, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Деталі
"Реформа митниці (№6490-д) схвалена в цілому! "За" - 260. Це є маяком МВФ, Світового банку та США. І всіх бізнес асоціацій. І громадськості. Але найголовніше - це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у Бюджет", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Як зазначила у Telegram нардепка Ірина Геращенко, за цим законопроектом:
- змінюється процедура конкурсного відбору керівника митної служби;
- запроваджується щорічний зовнішній аудит митниці. У разі негативного висновку аудиту буде вагомою підставою для звільнення голови. Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митної служби. У разі неуспішної переатестації це означатиме звільнення працівника;
- піднімаються зарплати для працівників митної служби.
"Від цього голосування залежало отримання чергового пакету допомоги від союзників", - вказала нардепка.
Вимога у ЄС та Світовому банку: Рада підтримала новий закон про публічні закупівлі в першому читанні17.09.24, 13:39 • 27102 перегляди