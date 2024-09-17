Вимога у ЄС та Світовому банку: Рада підтримала новий закон про публічні закупівлі в першому читанні
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт №11520 про публічні закупівлі. Мета - зробити закупівлі прозорими та конкурентними, а також виконати міжнародні зобов'язання України.
Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №11520 про публічні закупівлі, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Деталі
"Рада ухвалила за основу №11520 новий закон про публічні закупівлі. "За" у першому - 289. Тобто це не зміни, а саме новий закон, який буде на заміну діючого", - повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Як вказали у "Слузі народу", основна мета – "зробити закупівлі прозорими та конкурентними, а також забезпечити ефективність процесу, зокрема, для відновлення України після війни". Також цей законопроєкт, як вказано, має допомогти Україні виконати свої міжнародно-правові зобов’язання в сфері публічних закупівель.
"Це є вимогою в ЄС (Ukraine Facility Plan) та Світовому банку (DPL)", - зазначив Железняк.
При цьому Железняк анонсував багато пропозицій до закону до другого читання: починаючи від кошторисів і закінчуючи закриттям зловживань виключеннями з закону.
Кабмін готує новий законопроєкт про публічні закупівлі: нардеп розповів, що передбачає документ16.08.24, 10:52 • 33134 перегляди