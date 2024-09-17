Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №11520 о публичных закупках, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

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«Рада приняла за основу №11520 новый закон о публичных закупках. «За» в первом - 289. То есть это не изменения, а именно новый закон, который будет на замену действующего», - сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Как указали в «Слуге народа», основная цель - «сделать закупки прозрачными и конкурентными, а также обеспечить эффективность процесса, в частности, для восстановления Украины после войны». Также этот законопроект, как указано, должен помочь Украине выполнить свои международно-правовые обязательства в сфере публичных закупок.

«Это является требованием в ЕС (Ukraine Facility Plan) и Всемирном банке (DPL)», - отметил Железняк.

При этом Железняк анонсировал много предложений к закону ко второму чтению: начиная от смет и заканчивая закрытием злоупотреблений исключениями из закона.

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