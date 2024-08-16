Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

Сегодня Кабинет министров должен утвердить и внести в Верховную Раду новый законопроект о публичных закупках. Документ, в частности, вводит запрет закупок из рф, беларуси и Ирана и вводит упрощенные процедуры. Об этом сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

По Кабмину. Сегодня также должны утвердить и внести в Раду новый законопроект о закупках. Не изменения, а вообще новый Закон "О публичных закупках". Это обязательства и по ЕС и по Всемирному банку - написал Железняк в Telegram.

По словам Железняка, новациями в документе являются:

1. Определение терминов: Определяются термины, такие как "агрегированные закупки", "ветеранское предприятие", "открытый конкурс проектов" и другие. Это способствует более четкому регулированию процесса публичных закупок.

2. Запрет закупок из определенных стран: Вводится запрет на публичные закупки товаров, работ и услуг у лиц из Российской Федерации, Республики Беларусь, Ирана и других государств. Это включает юридические лица, связанные с этими странами, даже если они зарегистрированы в Украине.

3. Регламентация процедуры закупок: Определяются правила проведения закупок, включая использование специальных элементов защиты. Устанавливаются условия для проведения переговоров и квалификационного отбора кандидатов.

4. Упрощенные закупки: Проект акта предлагает введение новых способов закупок, в частности инновационное партнерство и динамические системы закупок. Это позволяет ввести новые методы закупок без обязательной публикации на английском языке.

5. Альтернативные варианты: Введение вариантов для тендерных предложений, которые позволяют предложить альтернативные технические характеристики. Это обеспечивает гибкость в выборе предложений, отвечающих минимальным требованиям.

6. Регламентация закупок на малые суммы: Для закупок, не превышающих 200 тысяч гривен, заказчик может осуществлять их без использования электронной системы закупок. Это упрощает процесс закупок для малых сумм.

7. Типовой договор: Кабинет Министров Украины может утвердить типовой договор для закупок конкретного предмета. Это позволяет стандартизировать договорные условия и облегчить процесс закупок.

Напомним

Кабинет министр принял постановление, которое позволит закупать дроны украинских производителей через закрытый функционал Prozorro. Ранее можно закупать через Prozorro беспилотники только иностранного производства.