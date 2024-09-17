Рада одобрила реформу таможни: что предполагается

Верховная Рада приняла закон о реформе таможни, что является маяком МВФ, Всемирного банка и США, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Реформа таможни (№6490-д) одобрена в целом! "За" - 260. Это является маяком МВФ, Всемирного банка и США. И всех бизнес ассоциаций. И общественности. Но самое главное - это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в Бюджет", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Как отметила в Telegram нардеп Ирина Геращенко, по этому законопроекту:

изменяется процедура конкурсного отбора руководителя таможенной службы;

вводится ежегодный внешний аудит таможни. В случае отрицательного заключения аудита будет весомым основанием для увольнения председателя. В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это будет означать увольнение работника;

поднимаются зарплаты для работников таможенной службы.

"От этого голосования зависело получение очередного пакета помощи от союзников", - указала нардеп.

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении