ukenru
Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 11984 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 30345 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 45859 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 66303 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 106125 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 102016 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 105425 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160051 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 251647 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 246735 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 102164 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 85345 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 103089 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 65527 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 50820 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 106122 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 103089 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 251645 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 246732 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 265552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 19594 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 50820 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 65527 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 85345 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 102164 просмотра
Актуальное
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Киев  •  УНН

15:21 • 30217 просмотра

Read in English

Соцопрос показал, что НАБУ и таможне доверяют лишь 33% украинцев, более 60% выражают недоверие. Несмотря на одинаковые показатели, таможню планируют перезапускать, а НАБУ продолжает работать без изменений.

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) доверяют столько же украинцев, как и Государственной таможенной службе - всего 33%. В то же время более 60% граждан не имеют доверия к ним. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Детали

Результаты опроса показали тревожную ситуацию с доверием к ключевым государственным институтам, призванным обеспечивать прозрачность и соблюдение законов. Согласно опросу, уровень доверия к Национальному антикоррупционному бюро и Государственной таможенной службе составляет примерно 33%. Однако более 60% граждан выражают недоверие этим органам, что вызывает серьезные вопросы к их работе.

Image

Низкая эффективность и недоверие к таможенной службе уже привело к планам ее полного перезапуска.

В то же время НАБУ, которое имеет  такую же долю поддержки от граждан, пока проходит только аудит, и о перезапуске не идет речь.

Это порождает вопрос о справедливом подходе к обоим органам: если проблемы таможенной службы являются достаточным основанием для ее обновления, то почему НАБУ продолжает работать без изменений. Ведь кризис в НАБУ связан не только с низким доверием к органу и неэффективностью деятельности - последние внутренние скандалы демонстрируют еще и политическую ангажированность антикоррупционеров, о чем публично заявил недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава.

Таким же вопросом задался и адвокат, бывший советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

В прошлом году было проведено социологическое исследование по заказу наших западных партнеров и тогда уровень доверия к НАБУ был между БЭБ и таможенной службой. С тех пор мы видим перезагрузку БЭБ и таможни, а с НАБУ как было, так и осталось. Этот опрос повторяет ту же историю - таможне не доверяют и все говорят, что она плохая, а НАБУ на том же уровне хорошее

- отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

По его мнению, объяснить такое «лояльное» отношение к НАБУ можно лишь тем, что бюро выполняет какие-то другие задачи, а не занимается борьбой с коррупцией.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявляли в адвокатском сообществе. Они указывали, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам «Роттердам+» и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам «рисовали» судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-fiskalnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная фискальная служба Украины
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ukrainaУкраина