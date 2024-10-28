Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) доверяют столько же украинцев, как и Государственной таможенной службе - всего 33%. В то же время более 60% граждан не имеют доверия к ним. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Детали

Результаты опроса показали тревожную ситуацию с доверием к ключевым государственным институтам, призванным обеспечивать прозрачность и соблюдение законов. Согласно опросу, уровень доверия к Национальному антикоррупционному бюро и Государственной таможенной службе составляет примерно 33%. Однако более 60% граждан выражают недоверие этим органам, что вызывает серьезные вопросы к их работе.

Низкая эффективность и недоверие к таможенной службе уже привело к планам ее полного перезапуска.

В то же время НАБУ, которое имеет такую же долю поддержки от граждан, пока проходит только аудит, и о перезапуске не идет речь.

Это порождает вопрос о справедливом подходе к обоим органам: если проблемы таможенной службы являются достаточным основанием для ее обновления, то почему НАБУ продолжает работать без изменений. Ведь кризис в НАБУ связан не только с низким доверием к органу и неэффективностью деятельности - последние внутренние скандалы демонстрируют еще и политическую ангажированность антикоррупционеров, о чем публично заявил недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава.

Таким же вопросом задался и адвокат, бывший советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

В прошлом году было проведено социологическое исследование по заказу наших западных партнеров и тогда уровень доверия к НАБУ был между БЭБ и таможенной службой. С тех пор мы видим перезагрузку БЭБ и таможни, а с НАБУ как было, так и осталось. Этот опрос повторяет ту же историю - таможне не доверяют и все говорят, что она плохая, а НАБУ на том же уровне хорошее - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

По его мнению, объяснить такое «лояльное» отношение к НАБУ можно лишь тем, что бюро выполняет какие-то другие задачи, а не занимается борьбой с коррупцией.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления о потере независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявляли в адвокатском сообществе. Они указывали, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

К тому же адвокатское сообщество бьет тревогу из-за идеи директора НАБУ Семена Кривоноса о создании своей судебной экспертизы при бюро, ведь «свои» эксперты при следствии не имеют ничего общего с независимым расследованием.

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам «Роттердам+» и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам «рисовали» судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.