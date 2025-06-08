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Міжнародні члени комісії з добору директора БЕБ не вважають зв'язки кандидатів з рф проблемою

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Комісія з виборів директора БЕБ продовжить конкурс, попри прохання перевірити можливі зв'язки кандидатів з рф. Іноземні члени комісії не вважають це проблемою.

Міжнародні члени комісії з добору директора БЕБ не вважають зв'язки кандидатів з рф проблемою

Комісія з добору Директора БЕБ України продовжить конкурс та співбесіди, незважаючи на прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з рф. Таке рішення було ухвалено на останньому засіданні 8 червня. Про це пише УНН із посиланням на УНІАН

Напередодні комісія звернулась до СБУ з проханням додатково перевірити трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з державою-агресором. Членів комісії попросили надати додатковий час для проведення відповідної перевірки, але голова комісії Лаура Стефан зазначила, що комісія не має часу чекати на її результати, тому співбесіди мають продовжуватись. 

За результатами голосування троє іноземних членів комісії підтримали позицію Стефан, тоді як представники від України виступили проти продовження конкурсу до отримання офіційної відповіді СБУ щодо зв’язків кандидатів з рф. 

За законодавством, у випадку рівної кількості голосів, рішення іноземних членів комісії має перевагу, однак до набрання ним чинності має пройти 24 години. У зв'язку з цим комісія відтермінувала початок співбесід до понеділка.  

Рішення щодо продовження конкурсу без продовження перевірки вже підтримав народний депутат України Ярослав Железняк, автор змін до закону про перевагу думки міжнародних експертів над українськими членами комісії. Він наполягає на продовженні конкурсу без перевірки зв’язків кандидатів з рф. 

Відомий юрист та керуючий партнер адвокатського об’єднання "Право та захист" Олег Шрам зазначив, що такі дії іноземців у конкурсній комісії наштовхують на думку, що обрання директора БЕБ йде по заздалегідь спланованому сценарію. "Неймовірно чудова демонстрація ставлення іноземних членів комісії з переважним правом голосу до своїх колег по комісії і не тільки. Виглядає як "бачу мету - не бачу перешкод".

То проголосуйте вже за призначення того Скомарова, чи кого ви там визначили з числа діючих працівників НАБУ", - зазначив О. Шрам. 

Нагадаємо, журналісти з’ясували що керівник підрозділу детективів НАБУ та  кандидат на посаду директора БЕБ Олександр Скомаров приховав російське громадянство батька, який має бізнес в "ЛНР". Окрім того, рідна сестра Скомарова Аліна Данченко зараз проходить як підозрювана у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна. Працюючи керівником департаменту Державної фіскальної служби, вона допомагала Альперіну "вигідно" розмитнювати товари.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Державна фіскальна служба України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Железняк Ярослав Іванович
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