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Суд поновив справу контрабандиста Альперіна, в якій фігурує сестра скандального топ-посадовця НАБУ Олександра Скомарова

Київ • УНН

 • 2040 перегляди

Верховний Суд поновив розгляд справи контрабандиста Альперіна, в якій фігурує сестра Олександра Скомарова з НАБУ. Скомаров претендує на посаду директора БЕБ.

Суд поновив справу контрабандиста Альперіна, в якій фігурує сестра скандального топ-посадовця НАБУ Олександра Скомарова

Верховний Суд не дозволив закрити справу "короля контрабанди" Вадима Альперіна, в якій підозрюваною проходить сестра топ-посадовця НАБУ Олександра Скомарова. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових розслідувань та джерела у судовій системі. Сам Скомаров нещодавно намагався взяти сестру Аліну Данченко на поруки та пробував відкинути звинувачення у конфлікті інтересів, а сьогодні він претендує на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Так, Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду повернув справу Альперіна на розгляд суду першої інстанції. Зокрема судді відмовили в закритті провадження та участі підозрюваних у засіданнях в режимі відеоконференції. Це стосується і підозрюваної у цій справі сестри керівника детективів НАБУ Олександра Скомарова – Аліни Данченко (дівоче прізвище – Скомарова).

Сестра посадовця НАБУ – колишня директорка департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби, яка, за версією слідства, сприяла Альперіну. Справу щодо Вадима Альперіна НАБУ почало ще у 2017 році. За версією детективів, через діяльність злочинної організації держава втратила майже 64 мільйони гривень.

Під час обшуків детективи знайшли листування між Данченко та самим Альперіним. Чиновниця давала вказівки митникам, уточнюючи, яких порушень слід припускатися під час розмитнення товарів, а яких ні.

Олександр Скомаров хотів взяти Данченко на поруки як рідний брат, але суд йому відмовив. Під час співбесіди на конкурс в НАЗК, куди подавався Скомаров, член комісії Лаура Стефан назвала це "конфліктом інтересів": справу ведуть детективи НАБУ, а сам детектив міг отримати важливу для захисту сестри інформацію і прямо впливати на слідство.

Пізніше справу "короля контрабанди" Вадима Альперіна закрили через клопотання сторони захисту про застосування до розслідування "правок Лозового". Рішення в апеляційній інстанції оскаржили прокурори САП, поновивши розгляд.

Як повідомлялося, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, який зараз розглядається як перший кандидат на посаду директора БЕБ, приховав російське громадянство та бізнес в "ЛНР" батька. За законом, він зобов’язаний був повідомити про ці факти керівництво НАБУ та конкурсну комісію, яка обирає майбутнього керівника БЕБ.

Також, за даними ЗМІ, раніше Скомаров мав істотний конфлікт інтересів, повʼязаний з роботою дружини у компаніях, бенефіціаром яких є олігарх Ігор Коломойський. Ольга Скомарова до 2023 року працювала асистенткою гендиректора ТРК "Студія 1+1", а згодом – продакт-менеджером компанії "Плюс ТБ". Скомаров при цьому як детектив був залучений до розслідування справ щодо "ПриватБанку", співвласником якого був Ігор Коломойський.

Родинний конфлікт інтересів. Батько топ-посадовця НАБУ Скомарова має паспорт рф, а сестра - фігурувала у справі "короля контрабанди"07.06.25, 11:32 • 3142 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Коломойський Ігор Валерійович
ПриватБанк
Державна фіскальна служба України
Національне антикорупційне бюро України
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