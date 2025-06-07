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Родинний конфлікт інтересів. Батько топ-посадовця НАБУ Скомарова має паспорт рф, а сестра - фігурувала у справі "короля контрабанди"

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Родинний конфлікт інтересів. Батько топ-посадовця НАБУ Скомарова має паспорт рф, а сестра - фігурувала у справі "короля контрабанди".

Родинний конфлікт інтересів. Батько топ-посадовця НАБУ Скомарова має паспорт рф, а сестра - фігурувала у справі "короля контрабанди"

Олександр Скомаров, керівник Другого підрозділу детективів НАБУ, має батька з російським паспортом, сестру, що була підозрюваною у кримінальній справі щодо так званого "короля контрабанди" Вадима Альперіна і дружину – колишню менеджерку медіа-компаній Ігоря Коломойського. Про це повідомляється у матеріалі сайту Сomments.uа.

Батько детектива, Віктор Скомаров у 2024 році отримав паспорт рф (серія 3923, номер 631482). Чоловік, ймовірно, живе на території так званої "лнр". Судячи з даних українських реєстрів, очолює там Новоайдарську районну насіннєву інспекцію.

"Детектив не несе відповідальності за політичні погляди і громадянство батька, але за законом зобовʼязаний був повідомити про цей факт керівництву НАБУ і конкурсній комісії, яка обирає майбутнього керівника БЕБ. Чи зробив він це, дізнаємось згодом – журналісти вже відправили відповідні інформаційні запити", – йдеться у матеріалі.

Рідна сестра Олександра Скомарова Аліна Скомарова (Данченко), колишня посадовиця ДФС, у 2019 році була однією з підозрюваних у справі одеського бізнесмена Вадима Альперіна про контрабанду. Жінку затримали і призначили заставу у 2,1 млн грн, яку сплатив тесть детектива Ігор Стефанов. А сам Олександр Скомаров виступив для сестри поручителем.

На думку експертів і адвокатів, цим він втрутився у справу, від якої зобовʼязаний був дистанціюватися, щоб уникнути конфлікту інтересів. Справу розслідували його ж підлеглі, а сам детектив міг отримати важливу для захисту сестри інформацію і прямо впливати на слідство.

Ще один ймовірний конфлікт інтересів, повʼязаний із дружиною детектива Ольгою Скомаровою, яка до 2023 року працювала у ТРК "Студія 1+1" і компанії "Плюс ТБ", бенефіціаром яких є Ігор Коломойський. При цьому її чоловік був залучений до розслідування справ, повʼязаних із бізнесменом, зокрема, щодо "Приватбанку".

У декларації за 2024 рік Олександр Скомаров вказав будинок на Луганщині, яким володіє спільно з батьками, квартиру матері в Києві, якою безкоштовно користується з 2021 року. Його родина орендує два паркомісця, має три автомобілі – Mitsubishi Outlander, Ford Fusion, Infiniti QX60. Детектив отримує майже 200 тис. гривень зарплати на місяць. Родина зберігає готівкою 19,6 тис. доларів, 4,3 тис. євро, має кілька депозитів: 44,3 тис. грн, 6,4 тис. доларів і 1,2 тис. євро.

"Попри достойну зарплату і наявність заощаджень, детектив не відмовляється від матеріальної допомоги. У 2023 році він отримав від НАБУ приблизно 4 тис. доларів у звʼязку із народженням другої дитини. Його дружина у 2024 році отримала 21,5 тис. грн соціальних виплат, у тому числі виплат ВПО. Тисячу "зимової підтримки" детектив задонатив ЗСУ. Він не забув написати про це у декларації", – написали Сomments.uа.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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