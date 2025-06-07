Семейный конфликт интересов. Отец топ-чиновника НАБУ Скомарова имеет паспорт рф, а сестра - фигурировала в деле "короля контрабанды".

Александр Скомаров, руководитель Второго подразделения детективов НАБУ, имеет отца с российским паспортом, сестру, которая была подозреваемой в уголовном деле относительно так называемого "короля контрабанды" Вадима Альперина и жену – бывшую менеджерку медиа-компаний Игоря Коломойского. Об этом сообщается в материале сайта Сomments.uа.

Отец детектива, Виктор Скомаров в 2024 году получил паспорт рф (серия 3923, номер 631482). Мужчина, вероятно, живет на территории так называемой "лнр". Судя по данным украинских реестров, возглавляет там Новоайдарскую районную семенную инспекцию.

"Детектив не несет ответственности за политические взгляды и гражданство отца, но по закону обязан был сообщить об этом факте руководству НАБУ и конкурсной комиссии, которая выбирает будущего руководителя БЭБ. Сделал ли он это, узнаем впоследствии – журналисты уже отправили соответствующие информационные запросы", – говорится в материале.

Родная сестра Александра Скомарова Алина Скомарова (Данченко), бывшая должностное лицо ГФС, в 2019 году была одной из подозреваемых в деле одесского бизнесмена Вадима Альперина о контрабанде. Женщину задержали и назначили залог в 2,1 млн грн, который оплатил тесть детектива Игорь Стефанов. А сам Александр Скомаров выступил для сестры поручителем.

По мнению экспертов и адвокатов, этим он вмешался в дело, от которого обязан был дистанцироваться, чтобы избежать конфликта интересов. Дело расследовали его же подчиненные, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и прямо влиять на следствие.

Еще один вероятный конфликт интересов, связанный с женой детектива Ольгой Скомаровой, которая до 2023 года работала в ТРК "Студия 1+1" и компании "Плюс ТВ", бенефициаром которых является Игорь Коломойский. При этом ее муж был привлечен к расследованию дел, связанных с бизнесменом, в частности, в отношении "Приватбанка".

В декларации за 2024 год Александр Скомаров указал дом на Луганщине, которым владеет совместно с родителями, квартиру матери в Киеве, которой бесплатно пользуется с 2021 года. Его семья арендует два паркоместа, имеет три автомобиля – Mitsubishi Outlander, Ford Fusion, Infiniti QX60. Детектив получает почти 200 тыс. гривен зарплаты в месяц. Семья хранит наличными 19,6 тыс. долларов, 4,3 тыс. евро, имеет несколько депозитов: 44,3 тыс. грн, 6,4 тыс. долларов и 1,2 тыс. евро.

"Несмотря на достойную зарплату и наличие сбережений, детектив не отказывается от материальной помощи. В 2023 году он получил от НАБУ примерно 4 тыс. долларов в связи с рождением второго ребенка. Его жена в 2024 году получила 21,5 тыс. грн социальных выплат, в том числе выплат ВПЛ. Тысячу "зимней поддержки" детектив задонатил ВСУ. Он не забыл написать об этом в декларации", – написали Сomments.uа.