Семейный конфликт интересов. Отец топ-чиновника НАБУ Скомарова имеет паспорт рф, а сестра - фигурировала в деле "короля контрабанды".

$41.470.00
47.380.00
ukenru
День Святой Троицы: дата, традиции и запреты
05:00 • 31646 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 59676 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 88363 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 64818 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 136488 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 98477 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 103066 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 136754 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 166895 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 121307 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
48%
751мм
Популярные новости

Украинские дроны атаковали Москву

7 июня, 01:35 • 41480 просмотра

На Черкасчине государство возвращает под контроль незаконно отчужденные земли лесного фонда

7 июня, 01:55 • 16657 просмотра

Вражеский удар по Харькову: 3 погибших, 17 пострадавших, среди них дети (обновляется)

7 июня, 02:40 • 21300 просмотра

Днепропетровская область подверглась комбинированной атаке рф: есть пострадавшие в Днепре

06:48 • 12460 просмотра

На Курском направлении сбили российский истребитель Су-35

08:15 • 7742 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

05:00 • 31596 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 65088 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 68205 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 112896 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 136423 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 88315 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 108619 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 151585 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 113279 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 153452 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Семейный конфликт интересов. Отец топ-чиновника НАБУ Скомарова имеет паспорт рф, а сестра - фигурировала в деле "короля контрабанды"

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Семейный конфликт интересов. Отец топ-чиновника НАБУ Скомарова имеет паспорт рф, а сестра - фигурировала в деле "короля контрабанды".

Семейный конфликт интересов. Отец топ-чиновника НАБУ Скомарова имеет паспорт рф, а сестра - фигурировала в деле "короля контрабанды"

Александр Скомаров, руководитель Второго подразделения детективов НАБУ, имеет отца с российским паспортом, сестру, которая была подозреваемой в уголовном деле относительно так называемого "короля контрабанды" Вадима Альперина и жену – бывшую менеджерку медиа-компаний Игоря Коломойского. Об этом сообщается в материале сайта Сomments.uа.

Отец детектива, Виктор Скомаров в 2024 году получил паспорт рф (серия 3923, номер 631482). Мужчина, вероятно, живет на территории так называемой "лнр". Судя по данным украинских реестров, возглавляет там Новоайдарскую районную семенную инспекцию.

"Детектив не несет ответственности за политические взгляды и гражданство отца, но по закону обязан был сообщить об этом факте руководству НАБУ и конкурсной комиссии, которая выбирает будущего руководителя БЭБ. Сделал ли он это, узнаем впоследствии – журналисты уже отправили соответствующие информационные запросы", – говорится в материале.

Родная сестра Александра Скомарова Алина Скомарова (Данченко), бывшая должностное лицо ГФС, в 2019 году была одной из подозреваемых в деле одесского бизнесмена Вадима Альперина о контрабанде. Женщину задержали и назначили залог в 2,1 млн грн, который оплатил тесть детектива Игорь Стефанов. А сам Александр Скомаров выступил для сестры поручителем.

По мнению экспертов и адвокатов, этим он вмешался в дело, от которого обязан был дистанцироваться, чтобы избежать конфликта интересов. Дело расследовали его же подчиненные, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и прямо влиять на следствие.

Еще один вероятный конфликт интересов, связанный с женой детектива Ольгой Скомаровой, которая до 2023 года работала в ТРК "Студия 1+1" и компании "Плюс ТВ", бенефициаром которых является Игорь Коломойский. При этом ее муж был привлечен к расследованию дел, связанных с бизнесменом, в частности, в отношении "Приватбанка".

В декларации за 2024 год Александр Скомаров указал дом на Луганщине, которым владеет совместно с родителями, квартиру матери в Киеве, которой бесплатно пользуется с 2021 года. Его семья арендует два паркоместа, имеет три автомобиля – Mitsubishi Outlander, Ford Fusion, Infiniti QX60. Детектив получает почти 200 тыс. гривен зарплаты в месяц. Семья хранит наличными 19,6 тыс. долларов, 4,3 тыс. евро, имеет несколько депозитов: 44,3 тыс. грн, 6,4 тыс. долларов и 1,2 тыс. евро.

"Несмотря на достойную зарплату и наличие сбережений, детектив не отказывается от материальной помощи. В 2023 году он получил от НАБУ примерно 4 тыс. долларов в связи с рождением второго ребенка. Его жена в 2024 году получила 21,5 тыс. грн социальных выплат, в том числе выплат ВПЛ. Тысячу "зимней поддержки" детектив задонатил ВСУ. Он не забыл написать об этом в декларации", – написали Сomments.uа.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Игорь Коломойский
ПриватБанк
Государственная фискальная служба Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Вооруженные силы Украины
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9