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Керівник підрозділу детективів НАБУ та кандидат на директора БЕБ Скомаров приховав російське громадянство батька, який має бізнес в "ЛНР"

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Батько Олександра Скомарова, керівника підрозділу детективів НАБУ, отримав російське громадянство у 2024 році. Також в Єдиному реєстрі платників податків можна отримати інформацію про те, що чоловік перебуває на обліку в ФПС рф.

Керівник підрозділу детективів НАБУ та кандидат на директора БЕБ Скомаров приховав російське громадянство батька, який має бізнес в "ЛНР"

На другому році повномасштабного вторгнення батько керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова отримав російське громадянство. Про це свідчать дані його паспорту, які отримала у розпорядження редакція СтопКору, передає УНН.

Паспорт серії 3923 номер 631482 виданий у 2024 році громадянину рф Віктору Скомарову та має статус "Действителен".

Також в Єдиному реєстрі платників податків можна отримати інформацію про те, що Скомаров перебуває на обліку в ФПС рф.

Водночас в офіційній декларації Олександра Скомарова за 2024 рік зазначена спільна сумісна власність житловим будинком у Новоайдарі Луганської області. Нерухомістю він володіє спільно з матір'ю та батьком Скомаровим Віктором Дмитровичем.

Крім того, в українських реєстрах батько Скомарова фігурує як директор Новоайдарської районної насіннєвої інспекції.

Юридична особа зареєстрована на тимчасово окупованій території, а її телефонний номер змінено на номер з кодом "ЛНР" - 824591606.

Про те, що паспорт оригінальний, свідчить ще один факт. Свого часу батько Скомарова очолював осередок партії Наша Україна, який зареєстрував за місцем проживання, що нині зазначене в російському паспорті.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства, якщо працівник не повідомив роботодавця про наявні зв’язки з родичами, які перебувають на ТОТ (тимчасово окуповані території) України, його можуть звільнити.  

У зв'язку з цим редакція направила запити, аби з'ясувати, чи повідомляв Скомаров про батька, який проживає на окупованій території, які будуть вжиті заходи у випадку неповідомлення ним про такий факт, чи перевірялась ця інформація під час проходження ним спеціальної перевірки, а також щодо оцінки комісією приховування Скомаровим родинних зв'язків з мешканцем тимчасово окупованої території.

Редакція СтопКору звернулась з відповідними запитами до голови комісії з проведення конкурсу на обіймання посади в БЕБ та до секретаріату КМУ, НАБУ та СБУ. У разі отримання відповіді ми оприлюднимо отриману інформацію.

Що ще відомо про Скомарова:

Освіта: з 2005 по 2008 роки навчався у Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, отримавши диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки "Право". З 2008 по 2010 роки навчався в Національній академії прокуратури України, по закінченні якої отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Правознавство".

Посада: заступник керівника Головного підрозділу детективів — керівник другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Трудова діяльність та майно

У 2010 році Скомаров розпочав свою роботу в органах прокуратури Луганської області як стажист та згодом помічник прокурора. 2012-го обіймає посаду прокурора на Луганщині. На початку 2015 року вступає до аспірантури Національної академії прокуратури України, є кандидатом наук. На наступний рік проходить конкурсний відбір на посаду детектива НАБУ. Обіймає посаду старшого детектива, згодом керівника відділу детективів, згодом заступника керівника підрозділу детективів та з 2021 року заступника керівника Головного підрозділу детективів.

Є детективом НАБУ в низці резонансних справ, зокрема у справі Розенблата, ПриватБанку, нардепа Гунька тощо. Скомаров давав коментар щодо розслідування у справі про розкрадання та заволодінні майном і коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13,3 млрд грн, щодо заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн, щодо справи розкрадання газу на 2,1 млрд грн, щодо механізму незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси, що спричинило 689 млн збитків, розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. Також у циклі матеріалів "Секрети НАБУ" давав інтерв’ю щодо розслідування справи Приватбанку (про виведення з нього коштів перед націоналізацією).

Скомаров є кандидатом юридичних наук, подавався на низку конкурсів, зокрема директора НАБУ та керівника САП. Йому заявлялися відводи через недопуск помічника адвоката до ознайомлення з матеріалами справи за згодою та разом з адвокатом і підозрюваним.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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