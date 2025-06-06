Руководитель подразделения детективов НАБУ и кандидат на директора БЭБ Скомаров скрыл российское гражданство отца, имеющего бизнес в "ЛНР"

На втором году полномасштабного вторжения отец руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова получил российское гражданство. Об этом свидетельствуют данные его паспорта, которые получила в распоряжение редакция СтопКора, передает УНН.

Паспорт серии 3923 номер 631482 выдан в 2024 году гражданину рф Виктору Скомарову и имеет статус "Действителен".

Также в Едином реестре налогоплательщиков можно получить информацию о том, что Скомаров состоит на учете в ФНС рф.

В то же время в официальной декларации Александра Скомарова за 2024 год указана общая совместная собственность жилым домом в Новоайдаре Луганской области. Недвижимостью он владеет совместно с матерью и отцом Скомаровым Виктором Дмитриевичем.

Кроме того, в украинских реестрах отец Скомарова фигурирует как директор Новоайдарской районной семенной инспекции.

Юридическое лицо зарегистрировано на временно оккупированной территории, а ее телефонный номер изменен на номер с кодом "ЛНР" - 824591606.

О том, что паспорт оригинальный, свидетельствует еще один факт. В свое время отец Скомарова возглавлял ячейку партии Наша Украина, которую зарегистрировал по месту жительства, что сейчас указано в российском паспорте.

Напомним, согласно действующему законодательству, если работник не сообщил работодателю об имеющихся связях с родственниками, находящимися на ВОТ (временно оккупированные территории) Украины, его могут уволить.

В связи с этим редакция направила запросы, чтобы выяснить, сообщал ли Скомаров об отце, проживающем на оккупированной территории, какие будут приняты меры в случае несообщения им о таком факте, проверялась ли эта информация во время прохождения им специальной проверки, а также относительно оценки комиссией сокрытия Скомаровым родственных связей с жителем временно оккупированной территории.

Редакция СтопКора обратилась с соответствующими запросами к председателю комиссии по проведению конкурса на занятие должности в БЭБ и в секретариат КМУ, НАБУ и СБУ. В случае получения ответа мы обнародуем полученную информацию.

Что еще известно о Скомарове:

Образование: с 2005 по 2008 годы учился в Луганском государственном университете внутренних дел им. Э.О. Дидоренко, получив диплом бакалавра с отличием по направлению подготовки "Право". С 2008 по 2010 годы учился в Национальной академии прокуратуры Украины, по окончании которой получил диплом магистра с отличием по специальности "Правоведение".

Должность: заместитель руководителя Главного подразделения детективов — руководитель второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.

Трудовая деятельность и имущество

В 2010 году Скомаров начал свою работу в органах прокуратуры Луганской области в качестве стажера и впоследствии помощника прокурора. В 2012-м занимает должность прокурора в Луганской области. В начале 2015 года поступает в аспирантуру Национальной академии прокуратуры Украины, является кандидатом наук. На следующий год проходит конкурсный отбор на должность детектива НАБУ. Занимает должность старшего детектива, впоследствии руководителя отдела детективов, впоследствии заместителя руководителя подразделения детективов и с 2021 года заместителя руководителя Главного подразделения детективов.

Является детективом НАБУ в ряде резонансных дел, в частности в деле Розенблата, ПриватБанка, нардепа Гунько и т.д. Скомаров давал комментарий относительно расследования по делу о хищении и завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" на сумму более 13,3 млрд грн, относительно завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн, относительно дела хищения газа на 2,1 млрд грн, относительно механизма незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы, что повлекло 689 млн убытков, расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины. Также в цикле материалов "Секреты НАБУ" давал интервью относительно расследования дела Приватбанка (о выводе из него средств перед национализацией).

Скомаров является кандидатом юридических наук, подавался на ряд конкурсов, в частности директора НАБУ и руководителя САП. Ему заявлялись отводы из-за недопуска помощника адвоката к ознакомлению с материалами дела по согласию и вместе с адвокатом и подозреваемым.