Екологічна прокуратура вимагає офіційно встановити межі заказника "Острів Жуків" у Києві

$41.250.00
48.420.36
ukenru
Ексклюзив
07:19 • 7884 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 10555 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 15368 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 14824 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 28532 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44763 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54792 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60543 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57140 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 85930 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.7м/с
35%
755мм
Популярнi новини
На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА21 вересня, 23:14 • 6084 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 12410 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 8534 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 12681 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 8098 перегляди
Публікації
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 7884 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 15368 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 59573 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 41862 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 85930 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Шон Даффі
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Крим
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 8178 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 75686 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 98754 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 45790 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 45124 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ракетна система С-400
Brent
Мі-8
E-6 Mercury

Екологічна прокуратура вимагає офіційно встановити межі заказника "Острів Жуків" у Києві

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора подала до суду позов проти Київської міської ради та її виконавчих органів із вимогою офіційно встановити межі ландшафтного заказника "Острів Жуків".

Екологічна прокуратура вимагає офіційно встановити межі заказника "Острів Жуків" у Києві

Екологічна прокуратура подала позов до суду проти Київської міської ради та виконавчих органів щодо офіційного встановлення меж ландшафтного заказника "Острів Жуків". Про це повідомляє ОГП, пише УНН.

Деталі 

Ландшафтний заказник "Острів Жуків" площею понад 1,6 тис. га був створений ще 1999 року для збереження унікальних видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних територій столиці, важлива для підтримки біорізноманіття, формування Дніпровського екологічного коридору та розвитку рекреаційної інфраструктури Києва.

Зловживання зі збитками у 108 млн грн: повідомлено про ще одну підозру колишньому топпосадовцю ДФС Бамбізову19.09.25, 14:31 • 2990 переглядiв

Заказник охоплює один із найбільших островів Києва, де збереглися луки, болота та післяльодовикові дюни. Численні протоки, річища, озера та заплавні території є цінними нерестовищами і сприяють відтворенню риб Канівського водосховища. Крім того, територія важлива для екологічної освіти та відпочинку мешканців міста.

Незважаючи на численні заяви міської влади про необхідність закріплення меж заказника, відповідні заходи протягом 25 років так і не були здійснені. Ба більше, у проєкті нового генерального плану столиці його територія взагалі не позначена як заповідна, що створює ризики незаконного розпорядження цими землями. Через відсутність встановлених меж частина земель заказника незаконно передавалася у приватну власність під забудову. Завдяки позовам прокурорів більшість із них повернуто у комунальну власність

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Державна фіскальна служба України
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Київська міська рада
Україна
Київ