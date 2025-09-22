Екологічна прокуратура вимагає офіційно встановити межі заказника "Острів Жуків" у Києві
Київ • УНН
Екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора подала до суду позов проти Київської міської ради та її виконавчих органів із вимогою офіційно встановити межі ландшафтного заказника "Острів Жуків".
Деталі
Ландшафтний заказник "Острів Жуків" площею понад 1,6 тис. га був створений ще 1999 року для збереження унікальних видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України. Це одна з найбільших природоохоронних територій столиці, важлива для підтримки біорізноманіття, формування Дніпровського екологічного коридору та розвитку рекреаційної інфраструктури Києва.
Заказник охоплює один із найбільших островів Києва, де збереглися луки, болота та післяльодовикові дюни. Численні протоки, річища, озера та заплавні території є цінними нерестовищами і сприяють відтворенню риб Канівського водосховища. Крім того, територія важлива для екологічної освіти та відпочинку мешканців міста.
Незважаючи на численні заяви міської влади про необхідність закріплення меж заказника, відповідні заходи протягом 25 років так і не були здійснені. Ба більше, у проєкті нового генерального плану столиці його територія взагалі не позначена як заповідна, що створює ризики незаконного розпорядження цими землями. Через відсутність встановлених меж частина земель заказника незаконно передавалася у приватну власність під забудову. Завдяки позовам прокурорів більшість із них повернуто у комунальну власність