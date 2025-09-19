$41.250.05
Зловживання зі збитками у 108 млн грн: повідомлено про ще одну підозру колишньому топпосадовцю ДФС Бамбізову

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Його дії призвели до стягнення з держави 108 млн гривень пені за несвоєчасне повернення ПДВ.

Зловживання зі збитками у 108 млн грн: повідомлено про ще одну підозру колишньому топпосадовцю ДФС Бамбізову

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби, внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн гривень за не вчасно повернутий підприємству податок на додану вартість. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018-2019 роках і курирував податковий напрямок.

Встановлено, що підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС України, дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

Такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ.

Зазначається, що після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив.

Внаслідок таких дій топпосадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015 року. Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн гривень

- йдеться у повідомленні.

Такими діями підозрюваного державному бюджету України причинено збитки на цю суму.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

Доповнення

6 вересня 2025 року до експодатківця судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено.

Нагадаємо

У Києві затримали колишнього високопосадовця податкової служби, який організував конвертаційний центр. Схема діяла з 2023 по 2025 рік, забезпечуючи тіньовий обіг коштів на суму понад 1,5 мільярда гривень.

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Національна поліція України
Державна фіскальна служба України
Служба безпеки України
Україна
Київ