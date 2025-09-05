У Києві затримали колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень

Прокуратура та Служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень. Схему організував колишній високопосадовець податкової служби, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора та СБУ.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, організатори та учасники якого, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних - повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, які використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Загалом організатором злочинної схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". За 2023-2025 роки загальна сума проведених цими фірмами становить понад 1,5 млрд гривень.

Слідство з’ясувало, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств було зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ.

Внаслідок цього відбулося умисне заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Таким чином ці гроші фактично легалізувалися.

Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" видаткові операції по рахункам підконтрольних організатору суб’єктів господарської діяльності зупинено.

Під час обшуків у фігурантів справи було вилучено гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, в яких були зафіксовані фіктивні операції.

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

