В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего «конвертцентр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен. Схему организовал бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, организаторы и участники которого, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных - сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом - высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.

Всего организатором преступной схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". За 2023-2025 годы общая сумма проведенных этими фирмами составляет более 1,5 млрд гривен.

Следствие выяснило, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий было зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

В результате этого произошло умышленное занижение налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за якобы оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Таким образом эти деньги фактически легализовались.

В соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" расходные операции по счетам подконтрольных организатору субъектов хозяйственной деятельности остановлены.

Во время обысков у фигурантов дела были изъяты деньги, печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, в которых были зафиксированы фиктивные операции.

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

