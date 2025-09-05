$41.370.01
06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего «конвертцентр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве задержали бывшего высокопоставленного сотрудника налоговой службы, который организовал конвертационный центр. Схема действовала с 2023 по 2025 год, обеспечивая теневой оборот средств на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего «конвертцентр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен. Схему организовал бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, организаторы и участники которого, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных

- сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом - высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.

Всего организатором преступной схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". За 2023-2025 годы общая сумма проведенных этими фирмами составляет более 1,5 млрд гривен.

Следствие выяснило, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий было зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

В результате этого произошло умышленное занижение налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за якобы оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Таким образом эти деньги фактически легализовались.

В соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" расходные операции по счетам подконтрольных организатору субъектов хозяйственной деятельности остановлены.

Во время обысков у фигурантов дела были изъяты деньги, печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, в которых были зафиксированы фиктивные операции.

Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
    • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

      Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

      Дополнение

      Павел Зинченко

      ЭкономикаКриминал и ЧП
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Киев