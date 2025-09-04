$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 5868 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 7066 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 10020 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 9662 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 25065 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36245 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39198 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37007 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 66856 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві викрили посадовців підприємства, що постачали полімерну продукцію до рф через треті країни

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Власник та комерційний директор київського підприємства організували схему постачання полімерної продукції до росії. Матеріали використовувалися державними компаніями та військовим сектором країни-агресора.

У Києві викрили посадовців підприємства, що постачали полімерну продукцію до рф через треті країни

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрив власника та комерційного директора одного з київських підприємств, які організували схему постачання полімерної продукції до росії. За даними слідства, матеріали використовувалися державними компаніями та військовим сектором країни-агресора. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення підозрювані налагодили механізм експорту обладнання для виробництва пакувальних матеріалів з підконтрольних їм українських компаній через посередників у третіх країнах. Фактичним кінцевим отримувачем залишалися російські підприємства.

Їм інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі–агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави–агресора, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України) 

– йдеться в повідомленні ОГП.

За даними слідства, йдеться щонайменше про 10 підтверджених випадків експорту полімерних профілів для формування пакувальних матеріалів загальною вартістю понад 100 тисяч євро. Надалі ця продукція в ідентичному обсязі та асортименті передавалася російській компанії, яка ще до 2022 року була постійним партнером українського виробника.

Прокурори викрили нові схеми ухилення від мобілізації: мільйони гривень неправомірної вигоди03.09.25, 19:21 • 3110 переглядiв

Таким чином, використовуючи іноземну фірму-посередника, фігуранти документально приховували реального кінцевого споживача товарів – компанії критичної інфраструктури рф.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші докази.

Досудове розслідування веде Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності.

Злочин у київському СІЗО: після загибелі арештанта, у суді відповідатимуть як ув'язнені, так і працівники ізолятору04.09.25, 13:19 • 462 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Київ