У Києві викрили посадовців підприємства, що постачали полімерну продукцію до рф через треті країни
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрив власника та комерційного директора одного з київських підприємств, які організували схему постачання полімерної продукції до росії. За даними слідства, матеріали використовувалися державними компаніями та військовим сектором країни-агресора. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення підозрювані налагодили механізм експорту обладнання для виробництва пакувальних матеріалів з підконтрольних їм українських компаній через посередників у третіх країнах. Фактичним кінцевим отримувачем залишалися російські підприємства.
Їм інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі–агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави–агресора, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України)
За даними слідства, йдеться щонайменше про 10 підтверджених випадків експорту полімерних профілів для формування пакувальних матеріалів загальною вартістю понад 100 тисяч євро. Надалі ця продукція в ідентичному обсязі та асортименті передавалася російській компанії, яка ще до 2022 року була постійним партнером українського виробника.
Таким чином, використовуючи іноземну фірму-посередника, фігуранти документально приховували реального кінцевого споживача товарів – компанії критичної інфраструктури рф.
Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші докази.
Досудове розслідування веде Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності.
