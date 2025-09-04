Злочин у київському СІЗО: після загибелі арештанта, у суді відповідатимуть як ув'язнені, так і працівники ізолятору

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 878 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 3276 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 4902 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 7534 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 7544 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 23881 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 35854 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 38906 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36871 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 66003 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
48%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 271363 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 263946 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 261315 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 254633 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 18966 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 2844 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 6684 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 23881 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 28237 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 66003 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Париж
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 2844 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 3658 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 12871 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 15098 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 17860 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136

Злочин у київському СІЗО: після загибелі арештанта, у суді відповідатимуть як ув'язнені, так і працівники ізолятору

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Завершено розслідування смерті арештанта у Київському СІЗО. Обвинувальні акти направлено до суду щодо 14 осіб, включаючи 9 працівників ізолятора та 5 ув'язнених, зокрема "смотрящого".

Злочин у київському СІЗО: після загибелі арештанта, у суді відповідатимуть як ув'язнені, так і працівники ізолятору

Досудове розслідування за фактом смерті арештанта у Київському слідчому ізоляторі завершено. У провадженнях фігурують 14 підозрюваних, справу скеровано до суду. Передає УНН із посиланням на  Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Завершено розслідування обставин трагедії у Київському слідчому ізоляторі. До суду направлено обвинувальні акти. Вони стосуються 14 осіб, серед яких:

  • 9 працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор»;
    • 5 ув’язнених;
      • так званий «смотрящий».

        Довідка

        За матеріалами досудового розслідування, у грудні 2024 року між арештантами виник конфлікт.

        "Смотрящий" разом з іншими обвинуваченими ув’язненими завдали потерпілому численні тілесні ушкодження. Арштант внаслідок побиття згодом помер.

        Слідством також встановлено, що працівники установи, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися приховати злочин. Вони підробили документи про стан здоров’я потерпілого та оформили його до карцеру, нібито за порушення режиму.

        Медичну допомогу потерпілому своєчасно не надали. Це призвело до різкого погіршення його стану здоров’я. Лише наступного дня ув’язненого доставили до лікарні, де він помер

        - передає Офіс генпрокурора. 

        Нагадаємо

        Співробітники полтавського СІЗО знущалися з ув'язнених осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією установи або скаржилися на дії працівників. Їх прив'язували до ліжка та залишали без їжі та можливості відвідати туалет. 

        Керівнику СІЗО № 2 міста таганрог ростовської області рф, який організував катування журналістки Вікторії Рощиної, заочно повідомлено про підозру.

        "В СІЗО № 2 м. таганрог ростовської області була організована система репресивного поводження із утримуваними громадянами України, в тому числі цивільними особами. Серед потерпілих — відома українська журналістка Вікторія Рощина", - проінформував Офіс Генерального прокурора.

        Ігор Тележніков

        СуспільствоКримінал та НП
        Генеральний прокурор (Україна)
        Полтава
        Київ