Злочин у київському СІЗО: після загибелі арештанта, у суді відповідатимуть як ув'язнені, так і працівники ізолятору
Київ • УНН
Завершено розслідування смерті арештанта у Київському СІЗО. Обвинувальні акти направлено до суду щодо 14 осіб, включаючи 9 працівників ізолятора та 5 ув'язнених, зокрема "смотрящого".
Досудове розслідування за фактом смерті арештанта у Київському слідчому ізоляторі завершено. У провадженнях фігурують 14 підозрюваних, справу скеровано до суду. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Завершено розслідування обставин трагедії у Київському слідчому ізоляторі. До суду направлено обвинувальні акти. Вони стосуються 14 осіб, серед яких:
- 9 працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор»;
- 5 ув’язнених;
- так званий «смотрящий».
Довідка
За матеріалами досудового розслідування, у грудні 2024 року між арештантами виник конфлікт.
"Смотрящий" разом з іншими обвинуваченими ув’язненими завдали потерпілому численні тілесні ушкодження. Арштант внаслідок побиття згодом помер.
Слідством також встановлено, що працівники установи, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися приховати злочин. Вони підробили документи про стан здоров’я потерпілого та оформили його до карцеру, нібито за порушення режиму.
Медичну допомогу потерпілому своєчасно не надали. Це призвело до різкого погіршення його стану здоров’я. Лише наступного дня ув’язненого доставили до лікарні, де він помер
