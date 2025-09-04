$41.370.01
Преступление в киевском СИЗО: после гибели арестанта в суде будут отвечать как заключенные, так и работники изолятора

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Завершено расследование смерти арестанта в Киевском СИЗО. Обвинительные акты направлены в суд в отношении 14 человек, включая 9 сотрудников изолятора и 5 заключенных, в том числе "смотрящего".

Преступление в киевском СИЗО: после гибели арестанта в суде будут отвечать как заключенные, так и работники изолятора

Досудебное расследование по факту смерти арестанта в Киевском следственном изоляторе завершено. В производствах фигурируют 14 подозреваемых, дело направлено в суд. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Завершено расследование обстоятельств трагедии в Киевском следственном изоляторе. В суд направлены обвинительные акты. Они касаются 14 человек, среди которых:

  • 9 сотрудников ГУ «Киевский следственный изолятор»;
    • 5 заключенных;
      • так называемый «смотрящий».

        Справка

        По материалам досудебного расследования, в декабре 2024 года между арестантами возник конфликт.

        "Смотрящий" вместе с другими обвиняемыми заключенными нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения. Арестант в результате избиения впоследствии скончался.

        Следствием также установлено, что работники учреждения, зная об избиении и понимая допущенные со своей стороны нарушения, пытались скрыть преступление. Они подделали документы о состоянии здоровья потерпевшего и оформили его в карцер, якобы за нарушение режима.

        Медицинскую помощь потерпевшему своевременно не оказали. Это привело к резкому ухудшению его состояния здоровья. Только на следующий день заключенного доставили в больницу, где он умер

        - передает Офис генпрокурора.

        Напомним

        Сотрудники полтавского СИЗО издевались над заключенными, которые отказывались сотрудничать с администрацией учреждения или жаловались на действия сотрудников. Их привязывали к кровати и оставляли без еды и возможности посетить туалет.

        Руководителю СИЗО № 2 города Таганрог Ростовской области РФ, который организовал пытки журналистки Виктории Рощиной, заочно сообщено о подозрении.

        "В СИЗО № 2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с содержащимися гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами. Среди потерпевших — известная украинская журналистка Виктория Рощина", - проинформировал Офис Генерального прокурора.

        Игорь Тележников

        ОбществоКриминал и ЧП
        Генеральный прокурор Украины
        Полтава
        Киев