Преступление в киевском СИЗО: после гибели арестанта в суде будут отвечать как заключенные, так и работники изолятора
Киев • УНН
Завершено расследование смерти арестанта в Киевском СИЗО. Обвинительные акты направлены в суд в отношении 14 человек, включая 9 сотрудников изолятора и 5 заключенных, в том числе "смотрящего".
Досудебное расследование по факту смерти арестанта в Киевском следственном изоляторе завершено. В производствах фигурируют 14 подозреваемых, дело направлено в суд. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Завершено расследование обстоятельств трагедии в Киевском следственном изоляторе. В суд направлены обвинительные акты. Они касаются 14 человек, среди которых:
- 9 сотрудников ГУ «Киевский следственный изолятор»;
- 5 заключенных;
- так называемый «смотрящий».
Справка
По материалам досудебного расследования, в декабре 2024 года между арестантами возник конфликт.
"Смотрящий" вместе с другими обвиняемыми заключенными нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения. Арестант в результате избиения впоследствии скончался.
Следствием также установлено, что работники учреждения, зная об избиении и понимая допущенные со своей стороны нарушения, пытались скрыть преступление. Они подделали документы о состоянии здоровья потерпевшего и оформили его в карцер, якобы за нарушение режима.
Медицинскую помощь потерпевшему своевременно не оказали. Это привело к резкому ухудшению его состояния здоровья. Только на следующий день заключенного доставили в больницу, где он умер
"В СИЗО № 2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с содержащимися гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами. Среди потерпевших — известная украинская журналистка Виктория Рощина", - проинформировал Офис Генерального прокурора.