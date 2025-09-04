Преступление в киевском СИЗО: после гибели арестанта в суде будут отвечать как заключенные, так и работники изолятора

Досудебное расследование по факту смерти арестанта в Киевском следственном изоляторе завершено. В производствах фигурируют 14 подозреваемых, дело направлено в суд. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Завершено расследование обстоятельств трагедии в Киевском следственном изоляторе. В суд направлены обвинительные акты. Они касаются 14 человек, среди которых:

По материалам досудебного расследования, в декабре 2024 года между арестантами возник конфликт.

"Смотрящий" вместе с другими обвиняемыми заключенными нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения. Арестант в результате избиения впоследствии скончался.

Следствием также установлено, что работники учреждения, зная об избиении и понимая допущенные со своей стороны нарушения, пытались скрыть преступление. Они подделали документы о состоянии здоровья потерпевшего и оформили его в карцер, якобы за нарушение режима.

Медицинскую помощь потерпевшему своевременно не оказали. Это привело к резкому ухудшению его состояния здоровья. Только на следующий день заключенного доставили в больницу, где он умер