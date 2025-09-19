Злоупотребление с ущербом в 108 млн грн: сообщено о еще одном подозрении бывшему топ-чиновнику ГФС Бамбизову

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему высокопоставленному чиновнику Государственной фискальной службы, в результате действий которого с государства взыскана пеня в размере 108 млн гривен за несвоевременно возвращенный предприятию налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Евгении Бамбизове, который работал в ГФС в 2018-2019 годах и курировал налоговое направление.

Установлено, что подозреваемый, в то время занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве относительно оставления без исполнения и возврата заключений о возмещении НДС одному из частных предприятий.

Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки. При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС.

Отмечается, что после отзыва указанных заключений, проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины в отношении этого предприятия не проводил.

В результате таких действий топ-чиновника предприятию не был своевременно возмещен НДС по налоговым декларациям за февраль, март, апрель 2015 года. Поэтому оно обратилось в суд и в судебном порядке взыскало пеню за период с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен