Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Популярные новости
"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
Злоупотребление с ущербом в 108 млн грн: сообщено о еще одном подозрении бывшему топ-чиновнику ГФС Бамбизову

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Бывшему высокопоставленному чиновнику Государственной фискальной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Его действия привели к взысканию с государства 108 млн гривен пени за несвоевременный возврат НДС.

Злоупотребление с ущербом в 108 млн грн: сообщено о еще одном подозрении бывшему топ-чиновнику ГФС Бамбизову

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему высокопоставленному чиновнику Государственной фискальной службы, в результате действий которого с государства взыскана пеня в размере 108 млн гривен за несвоевременно возвращенный предприятию налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Евгении Бамбизове, который работал в ГФС в 2018-2019 годах и курировал налоговое направление.

Установлено, что подозреваемый, в то время занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве относительно оставления без исполнения и возврата заключений о возмещении НДС одному из частных предприятий.

Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки. При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС.

Отмечается, что после отзыва указанных заключений, проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины в отношении этого предприятия не проводил.

В результате таких действий топ-чиновника предприятию не был своевременно возмещен НДС по налоговым декларациям за февраль, март, апрель 2015 года. Поэтому оно обратилось в суд и в судебном порядке взыскало пеню за период с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен

- говорится в сообщении.

Такими действиями подозреваемого государственному бюджету Украины причинен ущерб на эту сумму.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины, а именно как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы.

Дополнение

6 сентября 2025 года к экс-налоговику судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен. Сейчас он под стражей, залог не внесен.

Напомним

В Киеве задержали бывшего высокопоставленного чиновника налоговой службы, который организовал конвертационный центр. Схема действовала с 2023 по 2025 год, обеспечивая теневой оборот средств на сумму более 1,5 миллиарда гривен.

Ольга Розгон

