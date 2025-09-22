$41.250.00
Экологическая прокуратура требует официально установить границы заказника "Остров Жуков" в Киеве

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Экологическая прокуратура Офиса Генпрокурора подала в суд иск против Киевского городского совета и его исполнительных органов с требованием официально установить границы ландшафтного заказника "Остров Жуков".

Экологическая прокуратура требует официально установить границы заказника "Остров Жуков" в Киеве

Экологическая прокуратура подала иск в суд против Киевского городского совета и исполнительных органов относительно официального установления границ ландшафтного заказника "Остров Жуков". Об этом сообщает ОГП, пишет УНН.

Детали 

Ландшафтный заказник "Остров Жуков" площадью более 1,6 тыс. га был создан еще в 1999 году для сохранения уникальных видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины. Это одна из крупнейших природоохранных территорий столицы, важная для поддержания биоразнообразия, формирования Днепровского экологического коридора и развития рекреационной инфраструктуры Киева.

Заказник охватывает один из крупнейших островов Киева, где сохранились луга, болота и послеледниковые дюны. Многочисленные протоки, русла, озера и пойменные территории являются ценными нерестилищами и способствуют воспроизводству рыб Каневского водохранилища. Кроме того, территория важна для экологического образования и отдыха жителей города.

Несмотря на многочисленные заявления городских властей о необходимости закрепления границ заказника, соответствующие меры в течение 25 лет так и не были осуществлены. Более того, в проекте нового генерального плана столицы его территория вообще не обозначена как заповедная, что создает риски незаконного распоряжения этими землями. Из-за отсутствия установленных границ часть земель заказника незаконно передавалась в частную собственность под застройку. Благодаря искам прокуроров большинство из них возвращено в коммунальную собственность

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Государственная фискальная служба Украины
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область
Киевский городской совет
Украина
Киев