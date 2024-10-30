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На Одещині митники запобігли незаконному вивезенню колекції вінтажних фотоапаратів

Київ • УНН

 • 50686 перегляди

На одеській митниці виявили спробу незаконного вивезення 42 вінтажних фотоапаратів до Туреччини. Серед них - раритетні моделі Zeiss, Kodak, FED та інших виробників 1930-1960 років.

На Одещині митники запобігли незаконному вивезенню колекції вінтажних фотоапаратів

На одеській митниці завадили незаконному вивезенню з України до Туреччини колекції із 42 вінтажних фотоапаратів. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

42 фотоапарати різних марок, країн та років виготовлення намагався вивезти з України водій рейсового автобуса без декларування митному органу. Транспортний засіб слідував через пункт пропуску "Орлівка" до Стамбулу,

йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що під час огляду автобуса та багажу пасажирів митник виявили два мішки з фототехнікою, що мала ознаки старовини.У колекції плівкові фотоапарати виробництва світових компаній "Zeiss", "Kodak", "H. Ernemann", "Agfa" та "Voigtländer", частина з яких відноситься до 1930-1960-років.

Значна кількість предметів - відомі марки фототехніки радянських часів, зокрема "Zenit", "Київ", "Юність", "Салют", "Іскра", "Zorki" та різні модифікації фотоапаратів, що починаючи з 1930-их років випускалися Харківським виробничим машинобудівельним об’єднанням "ФЕД".

За фактом вивезення фототехніки, що має ознаки культурних цінностей, складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Колекцію тимчасово вилучено. Належність до культурних та історичних цінностей та вартість фотоапаратів визначить експертиза, а їх подальшу долю – суд.

Митники врятували від незаконного вивезення зуб кашалота, який має наукову та музейну цінність10.10.24, 11:32 • 10729 переглядiв

Ольга Розгон

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