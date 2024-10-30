На Одещині митники запобігли незаконному вивезенню колекції вінтажних фотоапаратів
Київ • УНН
На одеській митниці виявили спробу незаконного вивезення 42 вінтажних фотоапаратів до Туреччини. Серед них - раритетні моделі Zeiss, Kodak, FED та інших виробників 1930-1960 років.
На одеській митниці завадили незаконному вивезенню з України до Туреччини колекції із 42 вінтажних фотоапаратів. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
42 фотоапарати різних марок, країн та років виготовлення намагався вивезти з України водій рейсового автобуса без декларування митному органу. Транспортний засіб слідував через пункт пропуску "Орлівка" до Стамбулу,
Деталі
Зазначається, що під час огляду автобуса та багажу пасажирів митник виявили два мішки з фототехнікою, що мала ознаки старовини.У колекції плівкові фотоапарати виробництва світових компаній "Zeiss", "Kodak", "H. Ernemann", "Agfa" та "Voigtländer", частина з яких відноситься до 1930-1960-років.
Значна кількість предметів - відомі марки фототехніки радянських часів, зокрема "Zenit", "Київ", "Юність", "Салют", "Іскра", "Zorki" та різні модифікації фотоапаратів, що починаючи з 1930-их років випускалися Харківським виробничим машинобудівельним об’єднанням "ФЕД".
За фактом вивезення фототехніки, що має ознаки культурних цінностей, складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.
Колекцію тимчасово вилучено. Належність до культурних та історичних цінностей та вартість фотоапаратів визначить експертиза, а їх подальшу долю – суд.
Митники врятували від незаконного вивезення зуб кашалота, який має наукову та музейну цінність10.10.24, 11:32 • 10729 переглядiв