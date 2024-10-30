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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

Киев  •  УНН

03:18 • 3518 просмотра

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На одесской таможне обнаружили попытку незаконного вывоза 42 винтажных фотоаппаратов в Турцию. Среди них - раритетные модели Zeiss, Kodak, FED и других производителей 1930-1960 годов.

На одесской таможне помешали незаконному вывозу из Украины в Турцию коллекции из 42 винтажных фотоаппаратов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

42 фотоаппарата различных марок, стран и годов изготовления пытался вывезти из Украины водитель рейсового автобуса без декларирования таможенному органу. Транспортное средство следовало через пункт пропуска «Орловка» в Стамбул,

говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что при осмотре автобуса и багажа пассажиров таможенник обнаружили два мешка с фототехникой, которая имела признаки старины, в коллекции пленочные фотоаппараты производства мировых компаний «Zeiss», «Kodak», «H. Ernemann», «Agfa» и «Voigtländer», часть из которых относится к 1930-1960-годам.

Значительное количество предметов - известные марки фототехники советских времен, в частности «Zenit», «Киев», «Юность», «Салют», «Искра», «Zorki» и различные модификации фотоаппаратов, начиная с 1930-х годов выпускались Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД».

По факту вывоза фототехники, имеющей признаки культурных ценностей, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Коллекция временно изъята. Принадлежность к культурным и историческим ценностям и стоимость фотоаппаратов определит экспертиза, а их дальнейшую судьбу - суд.

Таможенники спасли от незаконного вывоза зуб кашалота, который имеет научную и музейную ценность10 октября 2024, 08:32 • 9650 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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