У Держспецзв'язку попередили українських бухгалтерів про можливу хакерську атаку
Київ • УНН
Держспецзв'язок попереджає про нову хвилю фішингових атак на бухгалтерів українських підприємств через підроблені листи від ДПС. Зловмисники отримують доступ до комп'ютерів через шкідливе ПЗ в PDF-файлах.
Українські бухгалтери підприємств, які працюють з системами дистанційного банківського обслуговування, стали жертвами хакерської атаки. Про це заявили в Держспецзв'язку, передає УНН.
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Зазначається, що фахівці виявили нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.
Так, зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.
Згадані листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього.
В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування. В деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години
Аналітики також закликали звертатись до CERT-UA, якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки:[email protected] або за номером телефону +38 (044) 281-88-25.
Назвали 10 тривожних ознак вірусу на вашому пристрої30.10.24, 11:42 • 42691 перегляд