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У Держспецзв'язку попередили українських бухгалтерів про можливу хакерську атаку

Київ • УНН

 • 13281 перегляди

Держспецзв'язок попереджає про нову хвилю фішингових атак на бухгалтерів українських підприємств через підроблені листи від ДПС. Зловмисники отримують доступ до комп'ютерів через шкідливе ПЗ в PDF-файлах.

У Держспецзв'язку попередили українських бухгалтерів про можливу хакерську атаку

Українські бухгалтери підприємств, які працюють з системами дистанційного банківського обслуговування, стали жертвами хакерської атаки. Про це заявили в Держспецзв'язку, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що фахівці виявили нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.

Так, зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.

Згадані листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього.

В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування. В деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години

- попередили в Держспецзв'язку. 

Аналітики також закликали звертатись до CERT-UA, якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки:[email protected] або  за номером телефону +38 (044) 281-88-25.

Назвали 10 тривожних ознак вірусу на вашому пристрої30.10.24, 11:42 • 42691 перегляд

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