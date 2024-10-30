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В Госспецсвязи предупредили украинских бухгалтеров о возможной хакерской атаке

В Госспецсвязи предупредили украинских бухгалтеров о возможной хакерской атаке

Киев  •  УНН

12:47 • 3854 просмотра

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Госспецсвязь предупреждает о новой волне фишинговых атак на бухгалтеров украинских предприятий через поддельные письма от ГНС. Злоумышленники получают доступ к компьютерам через вредоносное ПО в PDF-файлах.

Украинские бухгалтеры предприятий, которые работают с системами дистанционного банковского обслуживания, стали жертвами хакерской атаки. Об этом заявили в Госспецсвязи, передает УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты обнаружили новую волну фишинговых атак, направленных на бухгалтеров украинских предприятий.

Так, злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие сообщения от Государственной налоговой службы Украины.

Упомянутые письма содержат PDF-документы со ссылкой на файловый сервис на котором размещен архив. Открытие его содержимого приведет к установке на компьютере вредоносной программы, которая предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к нему.

В зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания. В некоторых случаях, от момента поражения до момента похищения средств может проходить не более часа

- предупредили в Госспецсвязи. 

Аналитики также призвали обращаться в CERT-UA, если подозреваете, что могли стать жертвами атаки:[email protected] или  по телефону +38 (044) 281-88-25.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
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