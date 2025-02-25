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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124688 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183898 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148234 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139551 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117714 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108226 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143203 перегляди

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Списання податків на понад 641 млн грн: ексзаступнику голови ДФС Білану повідомили підозру

Списання податків на понад 641 млн грн: ексзаступнику голови ДФС Білану повідомили підозру

Київ • УНН

 • 28869 перегляди

Колишньому першому заступнику голови ДФС повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Через його бездіяльність держава втратила право вимоги щодо сплати податків на суму понад 641 млн грн.

Колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі в розмірі понад 641 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

25 лютого 2025 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, колишньому першому заступнику Голови ДФС України. Дії ексслужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України 

- йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про експершого заступника ДФС Сергія Білана.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.

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У САП зазначають, що при цьому службовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень", - інформує САП.

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На сьогодні слідчий суддя ВАКС застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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