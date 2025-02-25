Списання податків на понад 641 млн грн: ексзаступнику голови ДФС Білану повідомили підозру

Колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі в розмірі понад 641 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

25 лютого 2025 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, колишньому першому заступнику Голови ДФС України. Дії ексслужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про експершого заступника ДФС Сергія Білана.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року перший заступник Голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.

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У САП зазначають, що при цьому службовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень", - інформує САП.

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На сьогодні слідчий суддя ВАКС застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.