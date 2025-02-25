Списание налогов на более 641 млн грн: экс-заместителю главы ГФС Билану сообщили подозрение
Киев • УНН
Бывшему первому заместителю председателя ГФС сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Из-за его бездействия государство потеряло право требования по уплате налогов на сумму более 641 млн грн.
Бывшему первому заместителю председателя Государственной фискальной службы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам государству в размере более 641 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
25 февраля 2025 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам, бывшему первому заместителю Председателя ГФС Украины. Действия экс-служащего квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-первом заместителе ГФС Сергее Билане.
Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в июне 2017 года первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины, действуя в интересах субъекта хозяйствования, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов ГФС Украины. Учитывая бездействие служащего, эта жалоба в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины была автоматически удовлетворена в пользу упомянутого налогоплательщика.
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В САП отмечают, что при этом служащий с целью прикрытия своей деятельности умышленно создал видимость невозможности подписания такого решения.
"Отметим, что служащий был единственным уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника, государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в Государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен", - информирует САП.
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На сегодня следственный судья ВАКС применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 10 млн грн.