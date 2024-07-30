Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением трем должностным лицам Днепровского городского совета. Они составили и утвердили дефектные акты по текущему ремонту защитных сооружений гражданской защиты. Из-за ненадлежащего ремонта нанесен ущерб почти на 4 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

Сообщено о подозрении заместителю директора, начальнику отдела одного из департаментов и директору коммунального предприятия горсовета

Им инкриминируется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, в 2023 году между департаментом Днепровского городского совета и предприятием-подрядчиком заключен ряд договоров по текущему ремонту защитных сооружений гражданской защиты.

Чиновники городского совета составили и утвердили дефектные акты без включения в объем работ устройства гидроизоляционного покрытия. В результате чего укрытия получили разрушительные повреждения, а фактически выполненные ремонтные работы требуют восстановления - рассказали в прокуратуре.

Как отмечается, таким образом территориальной общине города Днепра нанесен почти 4 млн грн убытков.

В ходе проведения санкционированных обысков изъята документация, черновые записи, мобильные телефоны.

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