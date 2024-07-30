Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: охранника, который не открыл дверь, приговорили к 4 годам заключения

Охранника больницы в Деснянском районе Киева, который не открыл дверь в укрытии во время ракетной атаки рф в ночь на 1 июня 2023 года, признали виновным в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии. Тогда у закрытого укрытия погибли три человека, среди которых 9-летняя девочка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Деснянской окружной прокуратуры г. Киева суд признал виновным охранника больницы в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, и лишении возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, при наличии возможности оказать им помощь, что привело к гибели трех человек (ч. 3 ст. 135 УК Украины). Он приговорен к 4 годам лишения свободы - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как сообщается, прокурор в суде доказал, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия, чем лишил людей возможности сохранить себе жизнь. Такие его действия во время ракетной атаки рф погибло три человека, среди которых 9-летняя девочка.

Санкция ч. 3 ст. 135 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание.

Обвиняемый своей вины не признал, в совершенном уголовном правонарушении не раскаялся.

Как указали в Офисе Генпрокурора, во время судебного разбирательства мужчина постоянно менял показания относительно обстоятельств происшествия и причин, по которым он не открыл укрытие (не успел, не услышал сигнал тревоги, не увидел людей). В конце обвиняемый сообщил суду, что помещение больницы вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан его открывать.

Позиция прокурора в судебных дебатах - назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев.

В настоящее время прокуроры изучают приговор суда относительно оснований для его обжалования.



Напомним

В рамках расследования трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, не сумевшие попасть в укрытие, было задержано четырех человек.

Суд в Киеве отправил под стражу охранника столичной поликлиники, возле которой погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие.