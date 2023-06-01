Закрите укриття у Києві: затримано трьох посадовців та охоронця медзакладу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В рамках розслідування трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, затримано чотирьох осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану прес-службою прокуратури Києва.
У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття затримано у порядку ст. 208 КПК України чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.
Цитата
«Наразі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю - за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті», - йдеться у повідомленні прокуратури.
Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
Нагадаємо
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.
Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).