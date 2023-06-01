Закрытое укрытие в Киеве: задержаны три должностных лица и охранник медучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В рамках расследования трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, задержаны четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную пресс-службой прокуратуры Киева.
В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины четыре человека: первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.
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«Сейчас под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева трем задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти», - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Напомним
Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибло три человека, в том числе ребенок 2013 г.р.
Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
По данному факту было начато уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и оставления в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).