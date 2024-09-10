Рекордная взятка главе ГФС Насирову: завершено следствие по легализации более 21 млн евро

Правоохранители завершили расследование по делу о легализации части неправомерной выгоды, полученной председателем Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, близкое лицо главы ГФС посодействовала последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

Впоследствии указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовала всю сумму полученной взятки и потратила ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018 года - еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.

Напомним

17 октября 2022 года правоохранители разоблачили экс-главу ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.